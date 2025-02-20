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Україна виконала 18 із 31 рекомендації Ради Європи щодо запобігання корупції

Ще 11 рекомендацій виконані частково, а дві – не виконано. 

Україна виконала 18 із 31 рекомендації Ради Європи щодо запобігання корупції
Прапор України перед будівлею Верховної Ради України 24 серпня 2023 року в Києві, Україна
Фото: podrobnosti.ua

Україна виконала 18 із 31 рекомендації Ради Європи щодо запобігання корупції серед народних депутатів, суддів і прокурорів.

Про це йдеться у звіті антикорупційної групи Ради Європи GRECO. 

З решти рекомендацій 11 виконано частково, а дві – не виконано. 

Зокрема виконані рекомендації щодо забезпечення ефективного нагляду за існуючими вимогами до фінансового декларування, врегулювання взаємодії депутатів із лобістами, упорядкування процедури призначення суддів та відповідних органів. 

Також прийняті важливі закони, призначено членів Вищої ради юстиції, Вищої кваліфікаційної комісії суддів та Громадської ради доброчесності.

Дві рекомендації, які залишаються нереалізованими, стосуються запровадження системи випадкового розподілу справ між прокурорами, а також більш точного визначення дисциплінарних проступків, пов’язаних з поведінкою прокурорів та дотриманням етичних норм, і розширення діапазону доступних дисциплінарних санкцій для забезпечення кращої пропорційності та ефективності.

GRECO заохочує українську владу вжити подальших заходів з метою виконання 13 рекомендацій, які очікують розгляду. Відомство просить надати звіт про прогрес у виконанні невиконаних рекомендацій до 30 листопада 2025 року.

  • За 2024 рік в рейтингу Індексу сприйняття корупції Україна отримала 35 балів з максимальних 100, посівши 105-те місце з-поміж 180 країн. 
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