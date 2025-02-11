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​Найбільше підозр у корупції минулого року повідомлено представникам правоохоронних та контролюючих органів, - НАБУ

Антикорупційне бюро назвало сфери з найбільшою кількістю підозр у 2024 році.

​Найбільше підозр у корупції минулого року повідомлено представникам правоохоронних та контролюючих органів, - НАБУ
Фото: НАБУ

Національне антикорупційне бюро назвало сфери з найбільшою кількістю підозр у 2024 році.

Про це повідомила пресслужба НАБУ. 

"Корупція не має кордонів та не обмежується однією галуззю - вона проникає практично в усі сфери, де є можливість для зловживань. Завдяки ефективній роботі НАБУ і САП у 2024 році викрито масштабні корупційні схеми в ключових секторах країни", - йдеться в повідомленні. 

Найбільше підозр у корупції було повідомлено представникам правоохоронних та контролюючих органів -  52 підозрюваних у 12 кримінальних провадженнях. До їх числа належать прокурори Офісу Генерального прокурора, викриті на одержанні неправомірної вигоди у розмірі 170 тисяч доларів за ухвалення рішення про закриття кримінального провадження, та учасники схеми на Чернівецькій митниці, дії яких з мінімізації митних платежів за схемою так званого "сірого" імпорту завдали державі майже 290 млн грн збитків. 

У сфері енергетики повідомлено 27 підозр у 7 кримінальних провадженнях. Серед них – учасники схеми заволодіння  електричною енергією ПрАТ НЕК "Укренерго" на 716 млн грн та легалізації отриманих від її продажу коштів під час воєнного стану, заступник міністра енергетики, викритий на одержанні 450 тисяч доларів  хабаря за надання дозволу на вивезення гірничо-видобувного обладнання з прифронтового району та інші.

У судовій владі - 15 підозрюваних у 7 кримінальних провадженнях. Це і викриття голови Господарського суду Львівської області та двох його спільників на вимаганні  від представника приватної компанії 1 млн доларів, і схеми в одному з районних судів Одещини, що дозволяла чоловікам призовного віку уникати мобілізації та виїжджати за межі України.

Більше про результати роботи НАБУ і САП можна почитати у звіті за ІІ півріччя 2024 року.

 

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