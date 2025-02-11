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Зеленський вважає, що гарантії безпеки без США будуть «несправжніми»

Український президент планує зустріч із Трампом та, зокрема, його віцепрезидентом Венсом.

Зеленський вважає, що гарантії безпеки без США будуть «несправжніми»
Володимир Зеленський
Фото: EPA/UPG

Якщо Дональд Трамп припинить підтримку США Україні, Європа сама не зможе заповнити цю прогалину.

Таку думку озвучив Володимир Зеленський в інтерв’ю The Guardian.

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«Є голоси, які кажуть, що Європа могла б запропонувати гарантії безпеки без американців, і я завжди кажу «Ні». Гарантії безпеки без Америки - це не справжні гарантії безпеки», - наголосив Зеленський.

Президент сказав, що готовий до переговорів задля закінчення війни, але хоче, щоб Україна робила це із «позиції сили», і сказав, що запропонує американським компаніям вигідні контракти на реконструкцію та інвестиційні поступки, щоб спробувати залучити Трампа на свій бік.

«Ті, хто допомагає нам рятувати Україну, [матимуть можливість] її оновити, разом зі своїм бізнесом та українським бізнесом. Про все це ми готові говорити докладно», - сказав Зеленський.

Зеленський навів як приклад роботу системи ППО Patriot американського виробництва.

«Тільки Patriot може захистити нас від усіх видів ракет, лише Patriot. Є й інші [європейські] системи... але вони не можуть забезпечити повного захисту... Тому навіть із цього невеликого прикладу ви можете бачити, що без Америки гарантії безпеки не можуть бути повними», - сказав український президент.

Глава держави вирушить на Мюнхенську конференцію з безпеки наприкінці цього тижня, де розраховує зустрітися з віцепрезидентом США Джей Ді Венсом. Останній чи не найбільш вороже налаштований щодо України, якщо йдеться про найближче оточення Трампа.

У 2024 році Венс, будучи ще сенатором, відмовився зустрічатися зі Зеленським, а раніше заявляв, що йому «насправді все одно, що станеться з Україною, так чи інакше».

Український президент у Мюнхені також планує зустрітися з іншими членами команди Трампа і впливовими сенаторами, але «поки що немає дати» зустрічі зі самим Трампом, сказав Зеленський і додав, що його команда працює над цим питанням.

  • Днями радник президента Трампа з питань національної безпеки Майк Волц заявив, що Європа має взяти на себе питання гарантій безпеки для України.
  • Як відомо, 12 липня 2023 року члени "Великої сімки" підписали декларацію про довгострокові гарантії безпеки та економічну підтримку України. Декларація є рамковим загальним документом. Наступний крок після неї – укладення двосторонніх безпекових угод між Україною та окремими країнами-гарантами. 
  • З того часу низка держав підписала окремі безпекові угоди з нашою державою. Зокрема, є такий документ і зі США, підписаний торік у червні.
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