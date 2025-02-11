Зеленський вважає, що гарантії безпеки без США будуть «несправжніми»

Якщо Дональд Трамп припинить підтримку США Україні, Європа сама не зможе заповнити цю прогалину.

Таку думку озвучив Володимир Зеленський в інтерв’ю The Guardian.

«Є голоси, які кажуть, що Європа могла б запропонувати гарантії безпеки без американців, і я завжди кажу «Ні». Гарантії безпеки без Америки - це не справжні гарантії безпеки», - наголосив Зеленський.

Президент сказав, що готовий до переговорів задля закінчення війни, але хоче, щоб Україна робила це із «позиції сили», і сказав, що запропонує американським компаніям вигідні контракти на реконструкцію та інвестиційні поступки, щоб спробувати залучити Трампа на свій бік.

«Ті, хто допомагає нам рятувати Україну, [матимуть можливість] її оновити, разом зі своїм бізнесом та українським бізнесом. Про все це ми готові говорити докладно», - сказав Зеленський.

Зеленський навів як приклад роботу системи ППО Patriot американського виробництва.

«Тільки Patriot може захистити нас від усіх видів ракет, лише Patriot. Є й інші [європейські] системи... але вони не можуть забезпечити повного захисту... Тому навіть із цього невеликого прикладу ви можете бачити, що без Америки гарантії безпеки не можуть бути повними», - сказав український президент.

Глава держави вирушить на Мюнхенську конференцію з безпеки наприкінці цього тижня, де розраховує зустрітися з віцепрезидентом США Джей Ді Венсом. Останній чи не найбільш вороже налаштований щодо України, якщо йдеться про найближче оточення Трампа.

У 2024 році Венс, будучи ще сенатором, відмовився зустрічатися зі Зеленським, а раніше заявляв, що йому «насправді все одно, що станеться з Україною, так чи інакше».

Український президент у Мюнхені також планує зустрітися з іншими членами команди Трампа і впливовими сенаторами, але «поки що немає дати» зустрічі зі самим Трампом, сказав Зеленський і додав, що його команда працює над цим питанням.