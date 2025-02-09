Радник Трампа вважає, що Європа повинна на себе повністю взяти питання гарантій безпеки для України

Радник президента США Дональда Трампа з питань національної безпеки Майк Волц заявив, що Європа має взяти на себе питання гарантій безпеки для України, передає NBC News.

За словами Волца, після закінчення війни європейським країнам «доведеться взяти на себе відповідальність за цей конфлікт», додавши, що «в плані гарантій безпеки це буде повністю на стороні європейців».

Також радник американського президента сказав, що Трамп буде прагнути «відшкодувати» вартість військової допомоги Україні за допомогою «партнерства з українцями в плані їх рідкісноземельних металів, їхніх природних ресурсів, їхньої нафти та газу, а також купівлі наших».

Крім того, Волц спростував твердження про те, що припинення США гуманітарної допомоги за кордон призведе до втрати контролю за ситуацією на світовій арені на користь Китаю і Росії.