Радник Трампа вважає, що Європа повинна на себе повністю взяти питання гарантій безпеки для України

Радник президента США Дональда Трампа з питань національної безпеки Майк Волц заявив, що Європа має взяти на себе питання гарантій безпеки для України, передає NBC News.
За словами Волца, після закінчення війни європейським країнам «доведеться взяти на себе відповідальність за цей конфлікт», додавши, що «в плані гарантій безпеки це буде повністю на стороні європейців».
Також радник американського президента сказав, що Трамп буде прагнути «відшкодувати» вартість військової допомоги Україні за допомогою «партнерства з українцями в плані їх рідкісноземельних металів, їхніх природних ресурсів, їхньої нафти та газу, а також купівлі наших».
Крім того, Волц спростував твердження про те, що припинення США гуманітарної допомоги за кордон призведе до втрати контролю за ситуацією на світовій арені на користь Китаю і Росії.
- Днями Володимир Зеленський заявив, що хоче, аби Україна постачала США рідкісноземельні метали та інші мінерали в обмін на фінансову підтримку у війні.
- За даними української приватної інвесткомпанії Horizon Capital, Україна має родовища 20 найважливіших мінералів, таких як кобальт і графіт, їх запаси оцінюються в 11,5 трлн доларів. Зокрема, у нашій державі є близько третини розвіданих запасів літію в Європі – це основний матеріал для акумуляторних батарей, а, отже, він може бути цікавим для бізнесу Ілона Маска з виробництва електромобілів.
- 4 лютого Зеленський заявив, що Україна готова до співпраці з партнерами у питанні їхніх інвестицій у корисні копалини, і додав, що це питання обговорював із Трампом у вересні 2024-го.