Зеленський заявив, що тема виборів потрібна РФ, аби дестабілізувати ситуацію в Україні і почати контрнаступ

Володимир Зеленський заявив, що був би дуже обережним із питанням проведення виборів в Україні під час війни, і ця тема важлива для РФ, яка хоче розхитати ситуацію в нашій державі,

Таку думку Зеленський озвучив в інтерв’ю для британського мовника ITV News.

«Тематику виборів піднімають росіяни. І зрозуміло – їм потрібна їхня людина, просто якась їхня людина. Для них це формат, у якому Україна була 30 років. Для них зрозуміло, коли вони могли керувати Україною інституційно, не давати їй розвиватись, не йти в Європейський Союз, наприклад, і мати такі міцні економічні відносини з Росією, щоб Україна була, як казали раніше, сировинним придатком Росії. Тобто, брати звідси надра і користуватись цим, не давати користуватись Україні», - сказав глава держави.

Президент наголосив, що РФ «потрібен ляльковий президент».

«Україна незалежна, вона має свою незалежність і суверенітет, і обрала свого президента, який є, який захищає інтереси України і українців, я їх захищаю і буду захищати, скільки б я не був на цій посаді», - додав Зеленський і наголосив, що в разі проведення виборів їх не боїться.

Він наголосив, що «ми всі хотіли б, щоб закінчилась війна, і ми провели би вибори і ми як ніхто хочемо закінчення війни». Президент додав, що «в час війни наше населення проти виборів, всі люди проти».

«Чому? Тому що всі розуміють, що відбудеться... Ми повинні закінчити воєнний стан або призупинити воєнний стан. Якщо ми призупинимо воєнний стан – ми втратимо армію. І, в принципі, росіяни будуть щасливі... Законодавчо ти не можеш тримати таку армію. Люди повернуться додому... Це пауза, і Росія це обов’язково буде використовувати для контрнаступальних дій», - заявив глава держави.

Зеленський також сказав, що є проблема в разі проведення виборів під час війни із голосуванням для військових, українців за кордоном і тих, що залишилася на тимчасово окупованих територіях.

«Як будуть військові голосувати? Знову таки, це технічно дуже складно. Без них голосувати нечесно. Вони захищають демократію, а про яку демократію ми говоримо, якщо ті, хто її захищає, не можуть голосувати... Що робити з мільйонами людей, які за кордоном. Це побудувати інфраструктуру. Там 8 мільйонів людей. Як голосувати без них?.. І що робити з мільйонами, які на окупованих територіях?», - сказав глава держави.