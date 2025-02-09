У Херсоні російський дрон влетів у квартиру, постраждала жінка

У Херсоні російський безпілотник влетів у квартиру 66-річної жінки.

Про це повідомила Херсонська ОВА.

"Близько 16:30 російські військові атакували з БпЛА Херсон. Ворожий дрон влетів у квартиру 66-річної жінки. Потерпілу з мінно-вибуховою травмою доправили до лікарні!, - йдеться в повідомленні.

Жінка дістала вибухову та черепно-мозкову травми, контузію, уламкові поранення живота та руки. Лікарі оцінюють її стан як середньої тяжкості.

Раніше в Херсоні росіяни скинули вибухівку на чоловіка на зупинці громадського транспорту.