Кремль продовжує посилювати репресії проти кримських татар, — спротив

Російські окупанти продовжують репресії проти спортиву у тимчасово окупованому Криму.

Російська окупаційна адміністрація в Криму продовжує репресії проти українського спротиву. Напередодні силовики РФ затримали п'ятьох кримських татар.

Про це інформує Центр національного спротиву.

"Масові затримання, сфабриковані звинувачення, обшуки – лише частина каральних заходів, які системно застосовує окупаційна влада для придушення спротиву", — ідеться у повідомленні.

Відомо, що 5 лютого окупаційні силовики провели обшуки в помешканнях кримських татар, а також затримали Еміра Куртнезірова, Рустема Мустафаєва, Абібуллу Смедляєва, Мирзаалі Тажибаєва та Бахтіяра Аблаєва.

"Усіх звинувачують у "тероризмі" за статтею 205.5 кримінального кодексу ртосії – це стандартна практика переслідувань, яка застосовується проти всіх, хто має незручну для окупантів позицію або відмовляється співпрацювати", — кажуть у спротиві.

Відомо, що затриманих помістили в слідчий ізолятор Сімферополя, а їхні адвокати наразі намагаються отримати доступ до підзахисних.

У нацспротиві зазначають, що затримання є черговим свідченням того, що російська окупаційна влада в Криму не лише придушує будь-які прояви спротиву, але й цілеспрямовано переслідує кримських татар як етнічну групу.

За офіційними даними, 132 із 218 незаконно утримуваних осіб у Криму – кримські татари.

Репресії проти кримських татар мають системний характер. Використовуючи надумані звинувачення в тероризмі, екстремізмі та державній зраді, окупанти намагаються нейтралізувати активних представників громади, залякуючи їхні родини та оточення. Частина затриманих є родичами політв’язнів, що демонструє політику колективного покарання.

Окрім арештів, російські силовики регулярно проводять так звані "контрдиверсійні”"заходи, які насправді спрямовані на створення атмосфери страху серед місцевого населення.

"Росія традиційно вдається до масових репресій у моменти, коли відчуває загрозу своєму пануванню. Наростання спротиву, незламність місцевого населення та неможливість повного контролю над півостровом змушують окупантів вдаватися до терору", — кажуть в ЦНС.

Водночас, попри російські репресії, український спротив у Криму продовжує діяти. Репресії лише посилюють недовіру до окупантів і "зміцнюють віру в повернення півострова до складу України".