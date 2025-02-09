Російські війська атакували Нікополь та Синельниківський район Дніпропетровщини. Є постраждалі

Російська армія атакувала дроном двох цивільних у Нікополі, а також скинула авіабомбу у Синельниківському районі Дніпропетровщини.

Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Дві людини поранені у Нікополі через атаку дроном-камікадзе. Постраждали чоловіки 41 і 39 років. Один з них отримав мінно-вибухову травму й осколкове поранння обличчя. Лікуватиметься амбулаторно. Інший – госпіталізований. Його стан лікарі оцінюють як тяжкий", — ідеться у повідомленні.

Також пошкоджень зазнали АЗС й автівка.

За уточненою інформацією, під ранок ворог вдарив КАБом по Новопавлівській громаді на Синельниківщині. Пошкоджені з десяток приватних осель. Людей не зачепило.