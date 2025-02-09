РФ атакувала дронами Рівненську область: тривога тривала майже 8 годин

У ніч на 9 лютого РФ атакувала безпілотниками Рівненську область. Повітряна тривога тривала найдовше з початку вторгнення РФ в Україну — майже 8 годин.

Про це повідомляє очільник Рівненської ОВА Олександр Коваль.

"Майже 8 годин тривала тривога у Рівненській області. Це найдовша з початку повномасштабного вторгнення", — зазначив очільник ОВА.

Коваль відзначив, що Рівненщина зазнала масованої повітряної атаки ворога. У результаті бойової роботи Сили ППО знищили 6 ворожих цілей. За попередньою інформацією, люди та інфраструктура не постраждали.

Наразі на місці збиття працюють відповідні служби.