РФ атакувала дронами Рівненську область: тривога тривала майже 8 годин

У ніч на 9 лютого РФ атакувала безпілотниками Рівненську область. Повітряна тривога тривала найдовше з початку вторгнення РФ в Україну — майже 8 годин.
Про це повідомляє очільник Рівненської ОВА Олександр Коваль.
"Майже 8 годин тривала тривога у Рівненській області. Це найдовша з початку повномасштабного вторгнення", — зазначив очільник ОВА.
Коваль відзначив, що Рівненщина зазнала масованої повітряної атаки ворога. У результаті бойової роботи Сили ППО знищили 6 ворожих цілей. За попередньою інформацією, люди та інфраструктура не постраждали.
Наразі на місці збиття працюють відповідні служби.
- РФ уночі атакувала Україну 151-м ударним безпілотником. Сили ППО знищили 70 "шахедів", ще 74 локаційно втрачені.