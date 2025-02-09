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Через російські обстріли на Донеччині постраждали п'ятеро цивільних

Четверо людей постраждали у Покровську і одна – у Костянтинівці.

Через російські обстріли на Донеччині постраждали п'ятеро цивільних
наслідки обстрілу Донеччини
Фото: Нацполіція

За минулу добу, 8 лютого, російські війська поранили п’ятьох жителів Донеччини. 

Про це повідомляє начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

"За 8 лютого росіяни поранили 5 жителів Донеччини: чотирьох у Покровську і одного – у Костянтинівці", — ідеться у повідомленні.

Від початку повномасштабного вторгнення армія РФ вбила 2957 цивільних і поранила 6676 людей, інформація подана без урахування Маріуполя та Волновахи.

Фото: Вадим Філашкін

  • У Донецькій області енергетики завершили ремонт пошкоджених унаслідок російських обстрілів електромереж.
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