Через російські обстріли на Донеччині постраждали п'ятеро цивільних

Четверо людей постраждали у Покровську і одна – у Костянтинівці.

За минулу добу, 8 лютого, російські війська поранили п’ятьох жителів Донеччини.

Про це повідомляє начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

"За 8 лютого росіяни поранили 5 жителів Донеччини: чотирьох у Покровську і одного – у Костянтинівці", — ідеться у повідомленні.

Від початку повномасштабного вторгнення армія РФ вбила 2957 цивільних і поранила 6676 людей, інформація подана без урахування Маріуполя та Волновахи.

Фото: Вадим Філашкін