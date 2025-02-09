«Партенопа»: жінка, місто і фільм
«Партенопа»: жінка, місто і фільм
“Нова країна” розпочала свій третій сезон з обговорення болючих точок для суспільства на четвертому році великої війни
“Нова країна” розпочала свій третій сезон з обговорення болючих точок для суспільства на четвертому році великої війни
ЗМІ: Кеш Пател, який має очолити ФБР, отримував гроші від російських пропагандистів
ЗМІ: Кеш Пател, який має очолити ФБР, отримував гроші від російських пропагандистів
Трамп розсекретив документи про вбивства Кеннеді та Мартіна Лютера Кінга
Трамп розсекретив документи про вбивства Кеннеді та Мартіна Лютера Кінга
Польща і Україна. Оборонне зближення
Польща і Україна. Оборонне зближення
На Алясці знайшли літак, що зник з радарів - усі пасажири та пілот загинули
На Алясці знайшли літак, що зник з радарів - усі пасажири та пілот загинули
Директорка Інституту демографії: депопуляція в Україні неминуча
Директорка Інституту демографії: депопуляція в Україні неминуча
Як гроші США підтримували українську медицину, енергетику, розмінування, допомогу ветеранам і дітям
Як гроші США підтримували українську медицину, енергетику, розмінування, допомогу ветеранам і дітям
Сьогодні українці обирають переможця нацвідбору на Євробачення
Сьогодні українці обирають переможця нацвідбору на Євробачення
ГоловнаСуспільствоВійна

Через російські обстріли на Херсонщині постраждали п'ятеро цивільних

Уночі Сили ППО збили над Херсонщиною російський "шахед".

Через російські обстріли на Херсонщині постраждали п'ятеро цивільних
Наслідки атаки ворожм безпілотником
Фото: ДСНС

За минулу добу російські війська обстріляли 36 населених пунктів Херсонської області. Унаслідок ворожих атак постраждали п'ятеро людей. 

Про це повідомляє очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"Російські військові били по соціальній та промисловій інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 5  багатоповерхівок та 24 приватні будинки.Також окупанти понівечіли складське приміщення, господарчу споруду, гараж та приватний автомобіль", — ідеться у повідомленні.

Через російську агресію 5 людей дістали поранення, з них — 1 дитина.

Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Михайлівка, Тягинка, Новорайськ, Берислав, Червоний Маяк, Понятівка, Новоберислав, Дудчани, Милове, Шляхове, Благовіщенське, Микільське, Станіслав, Велетенське, Придніпровське, Садове, Антонівка, Білозерка, Зеленівка, Гаврилівка, Веселе, Золота Балка, Іванівка, Кізомис, Козацьке, Комишани, Львове, Миколаївка, Молодіжне, Монастирське, Новоолександрівка, Одрадокам'янка, Токарівка, Федорівка, Чорнобаївка та місто Херсон.

Під час нічної дронової атаки Сили протиповітряної оборони над територією нашої  області знищили 1 "Shahed-131/136".

﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies