Через російські обстріли на Херсонщині постраждали п'ятеро цивільних

За минулу добу російські війська обстріляли 36 населених пунктів Херсонської області. Унаслідок ворожих атак постраждали п'ятеро людей.

Про це повідомляє очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"Російські військові били по соціальній та промисловій інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 5 багатоповерхівок та 24 приватні будинки.Також окупанти понівечіли складське приміщення, господарчу споруду, гараж та приватний автомобіль", — ідеться у повідомленні.

Через російську агресію 5 людей дістали поранення, з них — 1 дитина.

Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Михайлівка, Тягинка, Новорайськ, Берислав, Червоний Маяк, Понятівка, Новоберислав, Дудчани, Милове, Шляхове, Благовіщенське, Микільське, Станіслав, Велетенське, Придніпровське, Садове, Антонівка, Білозерка, Зеленівка, Гаврилівка, Веселе, Золота Балка, Іванівка, Кізомис, Козацьке, Комишани, Львове, Миколаївка, Молодіжне, Монастирське, Новоолександрівка, Одрадокам'янка, Токарівка, Федорівка, Чорнобаївка та місто Херсон.

Під час нічної дронової атаки Сили протиповітряної оборони над територією нашої області знищили 1 "Shahed-131/136".