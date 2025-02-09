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Росіяни понад 340 разів атакували населені пункти Запорізької області

Пошкоджень зазнали приватні будинки, авто та квартири.

Росіяни понад 340 разів атакували населені пункти Запорізької області
обстріли Запорізької області
Фото: Запорізька ОВА

Упродовж доби російська армія завдала 342 удари по 11 населених пунктах Запорізької області. В Гуляйполі через авіаудари постраждали двоє дорослих і двоє дітей.

Про це в Телеграмі повідомляє очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Загалом ворожа армія здійснила 23 авіаційні удари по Марʼївці, Степногірську, Гуляйполю та Малим Щербакам. 

163 БпЛА різної модифікації атакували Кам'янське, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне та Новодарівку. 

5 обстрілів із РСЗВ накрили Кам'янське, Гуляйполе, Щербаки та Новодарівку. 151 артудар завдано по території Кам'янського, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Омельника, Малої Токмачки, Чарівного та Новодарівки.

Надійшло 20 повідомлень про пошкодження квартир, приватних будинків та автівок.

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