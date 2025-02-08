Протягом дня росіяни здійснили 76 обстрілів прикордоння Сумщини, є поранений

Протягом дня росіяни здійснили 76 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 101 вибух, передає Сумська ОВА.
Хотінська громада: здійснено удар FPV-дронами (2 вибухи), пуск КАБ (1 вибух), скидання вибухових пристроїв з БпЛА (3 вибухи), удар БпЛА (1 вибух). Внаслідок обстрілів цивільна особа отримала поранення, пошкоджено приватний будинок.
Свеська громада: завдано атаку FPV-дроном (1 вибух).
Великописарівська громада: відбулися скидання вибухових пристроїв з БпЛА (3 вибухи), удар FPV-дронами (9 вибухів), мінометні обстрілп (7 вибухів), артобстріл (3 вибухи). Внаслідок обстрілу пошкоджено 2 приватних будинки, прибудинкову територію та автомобіль.
Юнаківська громада: зафіксовано скидання вибухових пристроїв з БпЛА (7 вибухів), пуски КАБ (6 вибухів). Внаслідок обстрілів пошкоджено приватні будинки.
Хутір-Михайлівська громада: ворог бив з артилерії (3 вибухи), FPV-дроном (1 вибух).
Есманьська громада: росіяни вдарили FPV-дронами (3 вибухи).
Краснопільська громада: 10 мін скинув ворог на територію громади. Також здійснено удари FPV-дронами (4 вибухи), скидання вибухових пристроїв з БпЛА (7 вибухів).
Шалигинська громада: завдано удар FPV-дронами (2 вибухп), мінометні обстріли (7 вибухів).
Білопільська громада: відбулися скидання вибухових пристроїв з БпЛА (6 вибухів), мінометний обстріл (4 вибухи).
Миропільська громада: зафіксовано скидання вибухових пристроїв з БпЛА (5 вибухів).
Середино-Будська громада: росіяни скинули вибухові пристрої з БпЛА (2 вибухи), ударили FPV-дронами (3 вибухи).
Шосткинська громада: відбулася атака БпЛА (1 вибух): влучання у цивільне виробниче приміщення та приватний будинок. Наслідки ворожої атаки уточнюються.