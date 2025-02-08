Протягом дня росіяни здійснили 76 обстрілів прикордоння Сумщини, є поранений

Шосткинська громада: відбулася атака БпЛА (1 вибух): влучання у цивільне виробниче приміщення та приватний будинок. Наслідки ворожої атаки уточнюються.

Краснопільська громада: 10 мін скинув ворог на територію громади. Також здійснено удари FPV-дронами (4 вибухи), скидання вибухових пристроїв з БпЛА (7 вибухів).

Великописарівська громада: відбулися скидання вибухових пристроїв з БпЛА (3 вибухи), удар FPV-дронами (9 вибухів), мінометні обстрілп (7 вибухів), артобстріл (3 вибухи). Внаслідок обстрілу пошкоджено 2 приватних будинки, прибудинкову територію та автомобіль.

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