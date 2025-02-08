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Протягом дня росіяни здійснили 76 обстрілів прикордоння Сумщини, є поранений

Обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Миропільська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Есманьська, Шалигинська, Шосткинська, Середино-Будська, Хутір-Михайлівська, Свеська, громади.

Протягом дня росіяни здійснили 76 обстрілів прикордоння Сумщини, є поранений
Фото: АрміяInform

Протягом дня росіяни здійснили 76 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 101 вибух, передає Сумська ОВА. 

Хотінська громада: здійснено удар FPV-дронами (2 вибухи), пуск КАБ (1 вибух), скидання вибухових пристроїв з БпЛА (3 вибухи), удар БпЛА (1 вибух). Внаслідок обстрілів цивільна особа отримала поранення, пошкоджено приватний будинок.

Свеська громада: завдано атаку FPV-дроном (1 вибух).

Великописарівська громада: відбулися скидання вибухових пристроїв з БпЛА (3 вибухи), удар FPV-дронами (9 вибухів), мінометні обстрілп (7 вибухів), артобстріл (3 вибухи). Внаслідок обстрілу пошкоджено 2 приватних будинки, прибудинкову територію та автомобіль.

Юнаківська громада: зафіксовано скидання вибухових пристроїв з БпЛА (7 вибухів), пуски КАБ (6 вибухів). Внаслідок обстрілів пошкоджено приватні будинки. 

Хутір-Михайлівська громада: ворог бив з артилерії (3 вибухи), FPV-дроном (1 вибух).

Есманьська громада: росіяни вдарили FPV-дронами (3 вибухи).

Краснопільська громада: 10 мін скинув ворог на територію громади. Також здійснено удари FPV-дронами (4 вибухи), скидання вибухових пристроїв з БпЛА (7 вибухів).

Шалигинська громада: завдано удар FPV-дронами (2 вибухп), мінометні обстріли (7 вибухів).

Білопільська громада: відбулися скидання вибухових пристроїв з БпЛА (6 вибухів), мінометний обстріл (4 вибухи).

Миропільська громада: зафіксовано скидання вибухових пристроїв з БпЛА (5 вибухів).

Середино-Будська громада: росіяни скинули вибухові пристрої з БпЛА (2 вибухи), ударили FPV-дронами (3 вибухи).

Шосткинська громада: відбулася атака БпЛА (1 вибух): влучання у цивільне виробниче приміщення та приватний будинок. Наслідки ворожої атаки уточнюються.

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