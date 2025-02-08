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Сьогодні українці обирають переможця нацвідбору на Євробачення

Голосувати можна у "Дії" та за допомогою СМС.

Сьогодні українці обирають переможця нацвідбору на Євробачення
Українці обирають фіналіста нацвідбору Євробачення
Фото: Суспільне. Культура

Сьогодні, 8 лютого, українці обирають переможця національного відбору на Євробачення. За право представляти Україну на пісенному конкурсі у Швейцарії змагаються 10 учасників. 

Про це повідомив міністр цифровоїх трансформації Михайло Федоров та "Суспільне". 

Переможця Нацвідбору та представника України на "Євробаченні 2025" визначать за результатами голосування журі (50%) та глядачів (50%).

Глядацьке голосування відбудеться в мобільному застосунку "Дія" та за допомогою СМС.

Після виступу всіх фіналістів Нацвідбору розпочнеться голосування, яке триватиме 30 хвилин. Для того, щоб проголосувати у "Дії", потрібно авторизуватися, натиснути "Сервіс", обрати "Опитування" і віддати свій голос за одного з 10 фіналістів.

Абоненти мобільних операторів повинні відправити повідомлення на короткий номер 7576 із кодом від 1 до 10, який відповідає порядковому номеру учасника.

З одного телефонного номера буде зараховано не більше одного СМС-повідомлення за одного учасника фіналу.

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