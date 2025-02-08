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Захисники повідомили про збиття ворожого Су-25 на Торецькому напрямку (доповнено)

Також імовірно пошкодили гелікоптер окупантів. 

Захисники повідомили про збиття ворожого Су-25 на Торецькому напрямку (доповнено)
Су-25
Фото: ДПСУ

Військовослужбовці 28 ОМБр ім. Лицарів Зимового Походу збили російський штурмовик Су-25 та підбили гелікоптер на Торецькому напрямку.

Про це йдеться у повідомленні на телеграм-каналі бригади.

"Ще одним російським штурмовиком стало менше на Торецькому напрямку завдяки нашим воїнам ППО", – зазначено там. 

Доповнення. Як пізніше написали на телеграм-каналі бригади, воїни 28-ї ОМБр знищили російський Су-25 та ймовірно пошкодили ворожий гелікоптер на околицях Торецька. Удару "Іглою" завдав зведений зенітно-ракетний підрозділ 28-ї ОМБр та 57-го ОБ ТрО. 

"Гелікоптер Мі-8 намагався евакуювати пілота, але й тут невдача - наші розрахунки FPV операторів R.V. та ББпС не дали йому це зробити. У результаті гелікоптер, кульгаючи, повернувся назад і потребує чималого ремонту", – зазначено у повідомленні.

Також там додали, що пілот літака залишився на місці.

"Пілот ворожого Су-25, лишився кинутий. Мабуть не русскій, бо як відомо: “русскіє своїх не кидають." Кого кинули – той не свій", – повідомили у бригаді. 

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