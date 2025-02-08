У перших зимових "Іграх Нескорених" змагатимуться 35 українських захисників

Турнір проходить з 8 по 16 лютого 2025 року в двох канадських містах: Ванкувері та Вістлері.

У перших зимових міжнародних змаганнях для поранених військовослужбовців та ветеранів "Ігри Нескорених", які проходитимуть у Канаді, змагатимуться 35 українських захисників.

Про це повідомили у Міноборони.

Турнір пройде з 8 по 16 лютого 2025 року в двох канадських містах: Ванкувері та Вістлері. Участь в Іграх візьмуть 550 учасників із 25 країн.

Традиційно учасники "Ігор нескорених" змагаються в плаванні, стрільбі з лука, волейболі сидячи та баскетболі на колісних кріслах. Цьогоріч особливістю змагань стане те, що додалися зимові види спорту: гірські лижі, сноуборд, біатлон, бігові лижі, скелетон та керлінг на колісних кріслах.

Як нагадав заступник міністра оборони України бригадний генерал юстиції Сергій Мельник, на попередньому турнірі українці вибороли 34 медалі, що стало рекордом для збірної.

Цього року до збірної потрапить на десять захисників більше, ніж минулого разу – міжнародна Фундація Ігор Нескорених збільшила українську квоту з 25 до 35 учасників.

Шість місяців українські учасники готувались до ігор. 31 січня 2025 року збірна команда України вирушила до Канади для проведення заключного навчально-тренувального збору та участі у змаганнях.

Турнір з адаптивних видів спорту для ветеранів та військовослужбовців "Invictus Games" або "Ігри Нескорених" був започаткований принцем Гаррі у 2014 році. З 2017 року українська збірна є постійним учасником змагань.