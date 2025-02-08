Екіпаж "Білий янгол" вивіз із Краснопільської громади Сумщини 12-річну Євгенію, її маму та бабусю.

Про це повідомили у Нацполіції.

Шлях до евакуації був особливо небезпечний: навколо літали безпілотники, які будь-якої миті могли нанести удар.

Євгенії лише 12, проте дівчинка вже навчилась розрізняти звуки вибухів. Мамі дівчинки 32, її дитячі роки пройшли в батьківському будинку, тому для жінки це особливе місце спогадів. Бабусі Світлані 63, все свідоме життя вона провела тут. Дім, який вони будували разом з чоловіком, необхідно було покинути.

Як зазначили правоохоронці, це було неймовірно складне рішення, проте жінки розуміли що найдорожче – це їхні життя та щасливе дитинство Євгенії.