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​Із прифронтового району Сумщини "Білий янгол" евакуював 12-річну дівчинку з родиною

Людей вивозили під загрозаю атаки ворожими дронами. 

​Із прифронтового району Сумщини "Білий янгол" евакуював 12-річну дівчинку з родиною
Евакуація дитини із Краснопільської громади
Фото: Нацполіція

Екіпаж "Білий янгол" вивіз із Краснопільської громади Сумщини 12-річну Євгенію, її маму та бабусю.

Про це повідомили у Нацполіції. 

Шлях до евакуації був особливо небезпечний: навколо літали безпілотники, які будь-якої миті могли нанести удар. 

Євгенії лише 12, проте дівчинка вже навчилась розрізняти звуки вибухів. Мамі дівчинки 32, її дитячі роки пройшли в батьківському будинку, тому для жінки це особливе місце спогадів. Бабусі Світлані 63, все свідоме життя вона провела тут. Дім, який вони будували разом з чоловіком, необхідно було покинути. 

Як зазначили правоохоронці, це було неймовірно складне рішення, проте жінки розуміли що найдорожче – це їхні життя та щасливе дитинство Євгенії.

  • Уночі та зранку 8 лютого росіяни здійснили 16 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 16 вибухів. У тому числі і в Краснопільській громаді. 
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