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Армія РФ за добу 16 разів обстріляла прикордоння Сумщини

Під обстрілами опинилися Сумська, Хотінська, Юнаківська, Краснопільська громади.

Армія РФ за добу 16 разів обстріляла прикордоння Сумщини
Фото: ДСНС України

Уночі та зранку 8 лютого росіяни здійснили 16 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 16 вибухів. 

Як інформує Сумська ОВА, обстрілів зазнали Сумська, Хотінська, Юнаківська, Краснопільська громади.

Краснопільська громада: ворог вдарив FPV-дроном (1 вибух), скинув вибухові пристрої з БпЛА (4 вибухи).

Хотінська громада: здійснено пуски КАБ (6 вибухів).

Юнаківська громада: зафіксовано пуски КАБ (4 вибухи).

Уранці ворожий безпілотник влучив у приватний будинок в Сумах. Внаслідок атаки росіян, оселя зруйнована, сталася пожежа. Попередньо, люди не постраждали. Триває ліквідація наслідків.

У небі над Сумщиною підрозділами ППО області збито 8 ворожих БпЛА типу “Шахед”. З початку року наші зенітники вже ліквідували 343 БпЛА.

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