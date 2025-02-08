Генштаб: Росіяни зосереджують свої зусилля на Покровському та Курському напрямках

Від початку доби на фронті відбулося 123 бойові зіткнення.

Розпочалась 1081 доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 123 бойових зіткнення.

Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 106 авіаційних ударів, скинувши 169 КАБ, застосував 2170 дронів-камікадзе. Крім цього, здійснив понад п’ять тисяч триста обстрілів, з них 127 - із РСЗВ.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Писарівка, Плоске, Басівка, Петропавлівка, Зелений Гай, Піщане, Сіверськ, Краматорськ, Дружківка, Костянтинівка, Олексіїво-Дружківка, Олександропіль, Катеринівка, Розлив, Новосілка, Новодарівка та Гуляйполе.

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 20 районів зосередження особового складу та техніки, засіб протиповітряної оборони та артилерійську систему противника.

На Харківському напрямку наші війська відбили атаку противника в районі Вовчанська.

На Куп’янському напрямку минулої доби відбулося десять атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії неподалік населених пунктів Загризове та Лозова.

На Лиманському напрямку ворог атакував 13 разів. Намагався просунутись уперед поблизу Копанок, Новоєгорівки, Новолюбівки та Ямполівки.

На Сіверському напрямку ворог 13 разів атакував позиції наших захисників у районах населених пунктів Білогорівка та Верхньокам’янське.

На Краматорському напрямку зафіксовано три боєзіткнення в районах населених пунктів Часів Яр та Предтечине.

На Торецькому напрямку ворог здійснив десять атак в районі Торецька.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 30 штурмових і наступальних дій агресора в районах Зелене Поле, Тарасівка, Миролюбівка, Промінь, Новоолександрівка, Надіївка, Андріївка та Дачне.

Фото: Генштаб

На Новопавлівському напрямку окупанти дев’ять разів атакували позиції наших військ, намагалися прорватися в напрямку Костянтинополя.

В операційній зоні на Курщині підрозділи Сил оборони України за минулу добу відбили 28 атак російських загарбників. Крім цього, ворог завдав 61 авіаційного удару із застосуванням 89 керованих бомб, а також здійснив 404 артилерійські обстріли позицій наших військ та населених пунктів, з яких 20 - із РСЗВ.

Фото: Генштаб

На Гуляйпільському, Оріхівському та Придніпровському напрямках минулої доби противник штурмових дій не проводив.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник з території рф активно застосовує артилерію, авіацію та ударні дрони по районах українських населених пунктів.

Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат в живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу.

Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1210 осіб. Також українські воїни знешкодили шість танків, 22 бойові броньовані машини, 35 артилерійських систем, дві РСЗВ, 102 БпЛА оперативно-тактичного рівня та 95 одиниць автомобільної техніки окупантів.