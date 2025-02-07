Головне за п'ятницю, 7 лютого: 116 боєзіткнень, анонс зустрічі Трампа і Зеленського, нові заступники Умєрова

Бойові дії на Донеччині, 116 бойових зіткнень, ворожі обстріли, репортаж зі зустрічі в рамках дискусії "Нова країна". Яким запам’ятається 1080-й день повномасштабної війни.

Президент США Дональд Трамп заявив про ймовірну зустріч із Володимиром Зеленським наступного тижня, пише Barron's.

"Я, ймовірно, зустрінуся з президентом Зеленським наступного тижня", зазначив Трамп. На запитання, чи відбудеться зустріч у Вашингтоні, Трамп відповів, що "може бути Вашингтон – ну, я туди (до Києва - ред.) не поїду".

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 7 лютого відбулося 116 бойових зіткнень.

На Покровському напрямку відбулось 27 боєзіткнень, ще 23 - на Курщині.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 7 лютого – в новині.

Українські військові змогли збити керовану авіаційну бомбу над Запоріжжям, розповів у коментарі РБК-Україна начальник управління комунікацій Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

"Це вже не перший випадок збиття такого засобу авіаційного ураження", – сказав Ігнат.

Він зауважив, що керовані авіаційні бомби бувають різних типів, з різною бойовою частиною. Росіяни застосовують їх з літаків тактичної авіації, не заходячи в зону ураження нашої ППО – тобто вони запускають ці бомби з дистанції.

Однак Повітряні сили застосовують різні методи протидії тактичній авіації, що застосовує КАБи.

Колишнього спецуповноваженого президента України з питань міжнародних безпекових гарантій та розвитку сил оборони, генерал-лейтенанта Євгена Мойсюка, як і прогнозували джерела lb.ua, призначили заступником міністра оборони України. Відповідне рішення Кабмін ухвалив на сьогоднішньому засіданні, повідомив уряд у Telegram.

Окрім нього, заступником міністра оборони призначили Валерія Чуркіна, також професійного військового. Він був командиром Центру масштабування технологічних рішень при Збройних Силах. Це був найбільший IT-підрозділ української армії, який працював над сотнею проєктів.

Докладніше – в новині.

Вищий антикорупційний суд відправив під варту заступника голови КМДА Петра Оленича.

Також запобіжні заходи суд обрав і іншим фігурантам справи щодо заволодіння столичною землею.

Подробиці – в новині.

“Українське суспільство на четвертому році великої війни” - з такої теми розпочався 2025 рік для спільного проєкту LB.ua та EFI Group “Нова країна”.

Під час першої нині зустрічі експерти та гості обговорювали зокрема, у якій точці перебуває сьогодні країна, чого очікувати від розмов про можливе “перемир’я” та завершення війни; говорили про моральний стан українців, динаміку міграції і депопуляції населення, стан економіки, можливі майбутні вибори та фактори, що роз’єднують/об’єднують людей.

Участь у дискусії узяли:

Елла Лібанова, директорка Інституту демографії та проблем якості життя;

Олег Покальчук, соціальний і військовий психолог;

Валерій Пекар, викладач Києво-Могилянської бізнес-школи;

Олексій Антипович, керівник соціологічної групи “Рейтинг;

Ігор Ліскі, голова наглядової ради інвестиційної компанії EFI Group;

представники громадського сектора, активісти, народні депутати.

Репортаж зі зустрічі – тут.

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