“Українське суспільство на четвертому році великої війни” - з такої теми розпочався 2025 рік для спільного проєкту LB.ua та EFI Group “Нова країна”. Під час першої нині зустрічі експерти та гості обговорювали, зокрема, у якій точці знаходиться сьогодні країна, чого очікувати від розмов про можливе “перемир’я” та завершення війни; говорили про моральний стан українців, динаміку міграції і депопуляції населення, стан економіки, можливі майбутні вибори та фактори, що роз’єднують/об’єднують людей.

Участь у дискусії узяли:

Елла Лібанова , директорка Інституту демографії та проблем якості життя; Фото: Олександр Ратушняк Елла Лібанова

Олег Покальчук , соціальний і військовий психолог; Фото: Олександр Ратушняк Олег Покальчук

Валерій Пекар , викладач Києво-Могилянської бізнес-школи; Фото: Олександр Ратушняк Валерій Пекар

Олексій Антипович , керівник соціологічної групи “Рейтинг; Фото: Олександр Ратушняк Олексій Антипович

Ігор Ліскі , голова наглядової ради інвестиційної компанії EFI Group; Фото: Олександр Ратушняк Ігор Ліскі

представники громадського сектора, активісти, народні депутати.

“Станом на середину минулого року (за даними мобільних операторів), у нас 30 мільйонів людей на підконтрольній українській владі території. Що буде далі? Тут багато питань. Питання перше – коли закінчиться гаряча фаза війни? Причому тут “коли” навіть важливіше, ніж “як”. “Як” – це не означає, що ми можемо програти. «Як» – це означає, що ми перемагаємо, але умови підписання мирного договору можуть бути різними, це компроміс, і чимось доведеться жертвувати. Питання в тому, чим.

Фото: Олександр Ратушняк

Але головне – «коли». Чому? … Тому що кожний місяць гарячої фази війни призводить до того, що все більше людей, які виїхали, залишатимуться там, тому що вони адаптуються”, - зазначає директорка Інституту демографії та проблем якості життя Елла Лібанова.

За даними, які вона навели, на 1 грудня 2024 року разом з воєнними мігрантами, трудовими мігрантами, зокрема тими, що виїхали у більш ранній період, за кордоном перебувають 9 мільйонів українців.

Крім того, додає Олексій Антипович, керівник соціологічної групи “Рейтинг”, 38% молодих людей у віці 18-29 років в Україні, як показало одне з досліджень, готові чи хотіли би змінити місце проживання.

Фото: Олександр Ратушняк Олексій Антипович,керівник соціологічної групи ‘Рейтинг’

“По 15% десь готові виїхати за кордон або в іншу область і ще частина виїхати в інший населений пункт своєї області. Тобто, умовно, з села в обласний центр. Це така внутрішня міграція. Історично, люди, які приїжджали 100-200 років тому з села в обласний центр, тягли за собою сільську, але ж українську культуру. І тоді не сталося якогось розчищення повного. Якоюсь мірою це нас виручало. І зараз так само може виручати. Молодь шукає, де цікавіше, де краще. Але відсоток охочих поїхати за кордон – це вже показник”, - вважає соціолог.

Оцінюючи емоційний стан суспільства на початок 2025 року, військовий і соціальний психолог Олег Покальчук констатував: за його спостереженнями, цивільне суспільство значно більш психопатичне, ніж військове. Також він не вбачає загрози конфлікту між цивільними і військовими після завершення війни.

Фото: Олександр Ратушняк Олег Покальчук, соціальний та військовий психолог

“Що буде після перемир'я? Я б сказав, що нічого особливого не буде. Тому що, з точки зору військовослужбовців, що у вашому прекрасному цивільному громадянському суспільстві є такого, щоб я усе кинув, своїх побратимів, посестер і бігом побіг до вас, щоби що? За ці роки в мене є своя тусовка, свої друзі, з ними можна мовчати, говорити. У вас є робота? Немає? До побачення. Тобто не буде конфлікту”, - вважає Покальчук.

Викладач Києво-Могилянської бізнес-школи Валерій Пекар вважає, що усі наявні сьогодні проблеми в Україні виникли не через війну, вона їх просто оголила.

Фото: Олександр Ратушняк Валерій Пекар, викладач Києво-Могилянської Бізнес Школи

“Тренди, які ми спостерігаємо, породжені не війною. Загалом є дуже простий закон: будь-яка криза прискорює тренди. Що більше криза, то більше прискорення трендів. Війна є максимально можлива з усіх криз. Вона максимально прискорила тренди. А перед тим була менша криза, яка називалася ковід, яка також прискорює тренди, тільки менше, ніж війна. Тому немає ніяких таких трендів, які б породилися б війною”, - зазначив Пекар, коментуючи, зокрема, проблему міграції.

На думку бізнесмена Ігоря Ліскі, зараз Україна повинна визначитися, якою країною майбутнього вона хоче бути.

Фото: Олександр Ратушняк Ігор Ліскі, голова наглядової ради інвестиційної компанії EFI Group

“Яку модель ми оберемо - модель можливостей і економічної свободи чи країну рівності і соціальної держави. Тоді треба розуміти, яким коштом цю соціальну державу утримувати. Боюся, що ця популістична повістка під гаслами соціальної, європейської прогресивної ідеології може згубити країну. Тому що залишаться пенсіонери, прийдуть військові ветерани і скажуть: “Ми захищали цю країну, дайте нам добробут, житло тощо”. А ті, хто має це забезпечити, якраз поїдуть за новими можливостями. Тому соціальний договір треба переосмислювати. Це одне з наших завдань, особисто для мене - водорозділ, з чого починається розвиток і, можливо, яскраве майбутнє України”, - відзначив Ліскі.

Повні виступи головних спікерів очікуйте на LB.ua незабаром.

Фото: Олександр Ратушняк Під час дискусії

Фото: Олександр Ратушняк Шеф-редактор LB.ua Соня Кошкіна

Фото: Олександр Ратушняк

Фото: Олександр Ратушняк Соня Кошкіна, Христина Бердинських і Тетяна Острікова

Фото: Олександр Ратушняк Ігор Коліушко, Експерт з публічного права та голова Правління ЦППР

Фото: Олександр Ратушняк Орися Демська та Лілія Гриневич

Фото: Олександр Ратушняк Олеся Демська, літературознавиця та літературна критикиня

Фото: Олександр Ратушняк екс-нардепка Вікторія Войцицька та літературна критикиня Олеся Демська

Фото: Олександр Ратушняк Єгор Чечеринда військовослужбовець, офіцер ЗСУ (ліоруч) та Максим Сухенко, ведучий марафону «Єдині новини»

Фото: Олександр Ратушняк Радник мера тимчасово окупованого росіянами Маріуполя Донецької області Петро Андрющенко ( у фокусі)

Фото: Олександр Ратушняк Олександр Хара, дипломат, експерт Центру оборонних стратегій

Фото: Олександр Ратушняк Матвій Бідний, т.в.о. Міністра молоді та спорту України

Фото: Олександр Ратушняк Шеф-редактор LB.ua Соня Кошкіна

Фото: Олександр Ратушняк

Фото: Олександр Ратушняк Журналіст Владислав Головін

Фото: Олександр Ратушняк Володимир В’ятрович, ексочільник Українського інституту національної пам'яті, народний депутат,

Фото: Олександр Ратушняк Сергій Квіт, президент у Національного університету 'Києво-Могилянська академія'

Фото: Олександр Ратушняк Геннадій Чижиков, президент ТПП України.

Фото: Олександр Ратушняк Тетяна Абрамова, підприємиця, засновниця та СЕО брендів RITO

Фото: Олександр Ратушняк Максим Сухенко, ведучий марафону «Єдині новини»

Фото: Олександр Ратушняк Віктор Прошкін, капелан ЗСУ, Growford Institute

Фото: Олександр Ратушняк засновник і генеральний директор групи компаній Advanter Group і міжнародної бізнес-спільноти Board Андрій Длігач

Фото: Олександр Ратушняк Інна Гребенюк

Фото: Олександр Ратушняк Ректор Київського національного університету ім Шевченка Володимир Бугров

Фото: Олександр Ратушняк Тетяна Гончарова, українська журналістка, теле- та радіоведуча

Фото: Олександр Ратушняк нардеп Олексій Жмеринецький

Фото: Олександр Ратушняк Соня Кошкіна та Бартош посол Польщі в Україні Бартош Ціхоцький.

Фото: Олександр Ратушняк Сергій Устенко, власник «Карпатські мінеральні води»

Фото: Олександр Ратушняк Артем Шаіпов, юридичний радник Програми USAID “Нове правосуддя”, співзасновник Ukrainian Global University

Фото: Олександр Ратушняк Бартош посол Польщі в Україні Бартош Ціхоцький

Фото: Олександр Ратушняк Маргарита Ситник, Очільниця проєктів міжнародного співробітництва громадської ініціативи “Голка”

Фото: Олександр Ратушняк Шеф-редактор LB.ua Соня Кошкіна

Фото: Олександр Ратушняк Співвласниця столичного відьма-бару «Лиса гора» та головна редакторка ProIT Олеся Остафієва

Фото: Олександр Ратушняк Володимир В’ятрович, ексочільник Українського інституту національної пам'яті, народний депутат,

Фото: Олександр Ратушняк нардепка Тетяна Острікова

Фото: Олександр Ратушняк Олександр Базар, засновник Студентського братства Києва,

Фото: Олександр Ратушняк нардепка Єлизавета Ясько

Фото: Олександр Ратушняк

Фото: Олександр Ратушняк Шеф-редактор LB.ua Соня Кошкіна та Ігор Ліскі