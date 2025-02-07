Генерала Мойсюка звільнили з посади спецуповноваженого з питань безпекових гарантій

Цього тижня з'явилися дані, що він може стати заступником міністра оборони.

Президент Володимир Зеленський звільнив Євгена Мойсюка з посади спеціального уповноваженого з питань реалізації міжнародних безпекових гарантій та розвитку сил оборони України. Відповідний указ опубліковано на сайті глави держави. Документ датовано 7 лютого.

Генерал-лейтенант Мойсюк, за даними lb.ua, може стати заступником міністра оборони України. Цього тижня декілька джерел редакції підтвердили, що його кандидатура пройшла погодження на рівні Офісу президента, і тепер його має затвердили Кабмін.

4 лютого президент публічно анонсував зміни в керівництві міністерства оборони.

До того, як торік стати спецуповноваженим Зеленського, Євген Мойсюк був заступником головнокомандувача Валерія Залужного.

Раніше він командував Десантно-штурмовими військами, брав участь і обороні Донецького аеропорту і керував нею, а потім, після руйнування ворогом будівлі, відповідав за вихід захисників звідти.