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Генерала Мойсюка звільнили з посади спецуповноваженого з питань безпекових гарантій

Цього тижня з'явилися дані, що він може стати заступником міністра оборони. 

Генерала Мойсюка звільнили з посади спецуповноваженого з питань безпекових гарантій
Фото: Командування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України

Президент Володимир Зеленський звільнив Євгена Мойсюка з посади спеціального уповноваженого з питань реалізації міжнародних безпекових гарантій та розвитку сил оборони України. Відповідний указ опубліковано на сайті глави держави. Документ датовано 7 лютого.

Генерал-лейтенант Мойсюк, за даними lb.ua, може стати заступником міністра оборони України. Цього тижня декілька джерел редакції підтвердили, що його кандидатура пройшла погодження на рівні Офісу президента, і тепер його має затвердили Кабмін. 

4 лютого президент публічно анонсував зміни в керівництві міністерства оборони. 

До того, як торік стати спецуповноваженим Зеленського, Євген Мойсюк був заступником головнокомандувача Валерія Залужного.

Раніше він командував Десантно-штурмовими військами, брав участь і обороні Донецького аеропорту і керував нею, а потім, після руйнування ворогом будівлі, відповідав за вихід захисників звідти. 

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