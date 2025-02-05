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Наглядова рада "Укренерго" оголосила конкурс на посаду голови правління

Документи приймаються до 14 березня 2025 року. 

Наглядова рада "Укренерго" оголосила конкурс на посаду голови правління
Фото: Макс Требухов

Наглядова рада "Укренерго" оголосила конкурс на посаду голови правління компанії.

Про це повідомила пресслужба "Укренерго". 

Для участі потрібно треба надати пакет документів українською та англійською мовами. Він повинен включати резюме, два письмові рекомендаційні листи, мотиваційний лист, згоду на обробку персональних даних. 

Супроводжувати конкурс буде Korn Ferry – одна з найкращих глобальних консалтингових компаній з пошуку топ-керівників та розвитку лідерства.

У кандидатів повинно бути понад 7 років досвіду трансформаційного лідерства на вищих управлінських посадах (Наглядова рада, Генеральний директор та С-1 рівня або рівень Партнера) у певних галузях. Також серед вимог – підтверджений досвід розробки та впровадження стратегій для великих підприємств, в ідеалі – в енергетичному секторі або інфраструктурно-орієнтованих галузях, а також досвід керівництва складними проєктами організаційної трансформації, такими як редизайн бізнес-моделі або реструктуризація підприємства. 

На посаду не можуть претендувати кандидати, які: 

  • Мають судове рішення про заборону займатися діяльністю, несумісною з посадою голови правління оператора системи передачі.
  • Мають непогашену судимість за злочини проти власності, службові чи господарські злочини.
  • Є громадянами та/або резидентами країни, визнаної Верховною Радою України державою-агресором.

Документи приймаються до 14 березня 2025 року. 

  • У січні Кабінет міністрів України затвердив Порядок оцінювання діяльності наглядових рад держкомпаній і вимоги до звіту про їх роботу. 
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