Рада-13. Парламентська криза, підготовка до виборів та проблеми з голосами

Самі народні обранці кажуть про втрату суб’єктності. І попри відсутність перспектив швидкого припинення війни чомусь продовжують обговорювати підготовку до виборів та гіпотетичну угоду про припинення вогню .

Самі депутати визнають: Верховна Рада заходить в парламентську кризу і збирати голоси за закони, тим паче проблемні та дискусійні, буде все важче.

У перший день роботи депутати не змогли ухвалити план роботи на 2025 рік та порядок денний сесії. Так само не вистачило голосів навіть за запити до президента про присвоєння звань Героїв України полеглим захисникам. Бо в залі зареєструвалися лише 226 нардепів — мінімальна необхідна кількість для ухвалення рішень.

4 березня 2025 року у Верховній Раді за календарним планом відбулося відкриття 13 сесії IX скликання . Спікер парламенту Руслан Стефанчук назвав цю сесію історичною. І не лише через те, що це перша та єдина 13-та сесія парламенту за час незалежності. А й через виклики, які постануть перед українським парламентом.

Фото: LB.ua Відкриття 13 сесії Ради

Активний Арахамія. Бойко з повчаннями. Провал запитів до президента

Перед відкриттям нової сесії нардепи вирішили розглянути запити, які монотонно та без особливого задоволення зачитувала віцеспікерка Олена Кондратюк.

Більшість присутніх її навіть не слухали: депутати зустрілися вперше у цьому році, тож активно спілкувалися та обіймалися. Зокрема, голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія у традиційному спортивному одязі активно пересувався секторами різних фракцій та груп і навіть встиг переговорити з першим віцеспікером Олександром Корнієнком у президії.

Фото: LB.ua Давид Арахамія (у центрі) та Олександр Корнієнко (праворуч)

Як стверджують джерела LB.ua у «Слузі народу», після відкриття сесії Арахамія планує вилетіти до США — на традиційний Молитовний сніданок та «перемовини з деякими республіканцями». Раніше медіа повідомляли, що лідер «СН» відвідав церемонію інавгурації президента США 21 січня.

До журналістів голова президентської фракції вийти відмовився, тож питання щодо його поїздки до Вашингтона та щодо конфлікту з Офісом президента, про який повідомляють медіа, залишилися без відповідей.

Співголова уламку проросійської забороненої ОПЗЖ Юрій Бойко, якого до нового року викликали на допит до СБУ, щось наполегливо розповідав своїм колегам.

Фото: LB.ua Юрій Бойко щось наполегливо розповідає своїм колегам

У підсумку, в залі зібралися трохи більше половини депутатів — 226 з 401-го. Тому навіть запити нардепів про присвоєння посмертно звань Героїв України нашим захисникам не набирали необхідної кількості голосів. На табло постійно з'являлося повідомлення: «Рішення не прийнято». До речі, провалювалися голосування не лише за запити від опозиційних нардепів, а й, наприклад, за запит нардепа від «Слуги народу» Олександра Дануци про присвоєння звання Героя України посмертно молодшому сержанту спецпідрозділу ГУР МО «Артан» Дмитру Савіну.

Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив про «історичний момент, якого Україна ще ніколи не знала». Бо вперше за всю історію парламент розпочав 13-ту сесію. В умовах безперервного засідання під час дії воєнного стану та продовження повноважень IX скликання (якби не велика війна, парламентські вибори мали б відбутися ще восени 2023).

За процедурою депутати зареєструвалися. І на табло з’явилося 226 мінімально необхідних голосів для ухвалення рішень.

«Ну, і таке в історії бувало», — сказав спікер, не втримавшись від смішків.

У сесійній залі нардепи супроводжували цей результат на табло по-різному: хто оплесками, хто вигуками розчарування.

У пошуках суб’єктності

У ході виступів від фракцій та груп депутати говорили про вибори та формати припинення війни.

Зокрема, Юлія Клименко («Голос») з трибуни заявила, що для того, щоб депутати «могли закінчити каденцію і перейти до виборів, треба перемогти».

Фото: facebook/Yulia Klymenko Юлія Клименко під час виступу

«Перемогти важкого, складного, хитрого, маніпулятивного ворога. А для цього треба зосередитися на основному і не розпилятися на тисячу різних речей, які нам пропонують у плані роботи парламенту на 2025 рік», — наголосила вона, додавши, що «ведуться якісь переговори за спиною українців, хтось комусь щось обіцяє. А ми, парламент та нація, хочемо розуміти, на яких умовах ведуться ці переговори, хто вже торгує в обмін на незрозумілі гарантії».

На її переконання, парламент «повинен стати суб'єктним і сказати свою думку».

Низка депутатів в кулуарах також визнавали: парламент давно втратив суб'єктність.

«А з цієї сесії починається справжня криза на рівні парламенту», — заявив Ярослав Железняк («Голос»).

За його прогнозами, надалі все важче буде збирати голоси для ухвалення рішень. І не стільки через внутрішні чвари між владою та опозицією — в «Слузі народу», за його словами, «збільшується кількість нардепів, які виїжджають та не повертаються».

«Більшає тих, кому висувають підозри», — додав нардеп.

Також немає розуміння у депутатів: чи будуть вони зобов’язані голосувати за гіпотетичну угоду про припинення вогню. «Якщо сюди зателефонує Трамп і спитає це, то ніхто не дасть чіткої відповіді», — сказав Железняк LB.ua.

Член оборонного комітету Олександр Федієнко («Слуга народу») у свою чергу заявив LB.ua, що «зараз навіть розмови такі ніхто не веде».

Геращенко VS Безугла

«Вишенькою на торті» першого дня «історичної» 13 сесії став вербальний конфлікт між Іриною Геращенко («Європейська солідарність») та позафракційною Мар'яною Безуглою.

Фото: Iryna Gerashchenko Мар'яна Безугла прийшла послухати Ірину Геращенко до трибуни

Колеги Геращенко під час її виступу вийшли до трибуни з плакатами: «Плани слуг на день: політичні репресії», «ОПЗЖ — на вихід з ВР».

А все через скандал минулого тижня, коли регламентний комітет Ради рекомендував парламенту проголосувати за відсторонення від пленарних засідань Петра Порошенка за нецензурну лайку до початку вересня.

Геращенко, розуміючи, що голосів в залі немає, вимагала від спікера Стефанчука негайно поставити на голосування це питання та «показати справжні обличчя».

У цей час до неї підбігла Мар’яна Безугла, спершись на трибуну. На що соратниця Порошенка назвала її «міньйоном» та «клоуеносою» влади.

Згодом Безугла запостила у себе фото з підписом: «Захоплююся Іриною Геращенко».

Фото: Iryna Gerashchenko

Спікер Стефанчук попросив депутаток не вдаватися до образ. А згодом зачитав листа, що надійшов до президії про неприпустимість неетичної поведінки та образ депутатів. Правда, прізвища авторів та фігурантів такого звернення спікер не озвучив.

До речі, не під запис самі парламентарі наголошують, що остаточно ще не визначилися: чи будуть наступного тижня голосувати за відсторонення Порошенка від сесійних засідань до початку осені.

«Можливо, взагалі не будемо виносити це питання. Бо, незважаючи на результат, це лише додає балів Петру, який активно включився у вибори», — розповів LB.ua один із членів «Слуги народу».

Наостанок про потенціал Ради. Перше голосування 13 сесії про план законопроєктної роботи на 2025 рік, як і постанову про порядок денний — провалили. На табло було лише 209 та 215 «за». Зі «Слуги народу» в залі були присутні лише 161.

Фото: LB.ua

Утім, коли голосами допомогли опозиційні фракції, то за ратифікацію Рамкової Угоди між Україною та Великобританією щодо кредитної підтримки розвитку оборонних спроможностей голоси знайшлися. Це було єдине результативне голосування парламенту в перший день нової сесії.