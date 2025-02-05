Посол Маркарова розповіла про наслідки указу Трампа щодо відновлення тиску на Іран

Посол України у США Оксана Маркарова розповіла про «погані новини» для осі зла, які принесе підписаний президентом США Дональдом Трампом указ про відновлення максимального тиску на Іран.

За її словами, меморандум від 4 лютого National Security Presidential Memorandum/NSPM-2 визначає, що з моменту «заснування Ісламської Республіки Іран як революційної теократії в 1979 році уряд Ірану виявляв ворожість до Штатів, їх союзників і партнерів». Посол зазначила, що відповідно до документа, Іран залишається «провідною державою-спонсором тероризму в світі та надає допомогу низці терористичних організацій».

«Меморандум передбачає, що Іран повинен бути позбавлений ядерної зброї та міжконтинентальних балістичних ракет; потрібно нейтралізувати його терористичну мережу, а також максимально протистояти розвитку Іраном ракетних програм, інших програм з розвитку асиметричних і звичайних озброєнь», - пояснила Маркарова.

Вона озвучила низку доручень, які передбачає підписаний Трампом меморандум: