Посол Маркарова розповіла про наслідки указу Трампа щодо відновлення тиску на Іран

Посол України у США Оксана Маркарова розповіла про «погані новини» для осі зла, які принесе підписаний президентом США Дональдом Трампом указ про відновлення максимального тиску на Іран.
За її словами, меморандум від 4 лютого National Security Presidential Memorandum/NSPM-2 визначає, що з моменту «заснування Ісламської Республіки Іран як революційної теократії в 1979 році уряд Ірану виявляв ворожість до Штатів, їх союзників і партнерів». Посол зазначила, що відповідно до документа, Іран залишається «провідною державою-спонсором тероризму в світі та надає допомогу низці терористичних організацій».
«Меморандум передбачає, що Іран повинен бути позбавлений ядерної зброї та міжконтинентальних балістичних ракет; потрібно нейтралізувати його терористичну мережу, а також максимально протистояти розвитку Іраном ракетних програм, інших програм з розвитку асиметричних і звичайних озброєнь», - пояснила Маркарова.
Вона озвучила низку доручень, які передбачає підписаний Трампом меморандум:
- міністр фінансів США має чинити максимальний економічний тиск на уряд Ірану, зокрема, шляхом застосування санкцій або застосування механізмів примусу до тих, хто діє всупереч існуючим санкціям;
- міністр фінансів США повинен підготувати та оприлюднити інструкцію для всіх пов’язаних секторів економіки, включаючи судноплавство, а також з надання послуг страхування та портових операторів, стосовно високих ризиків для суб’єктів, які свідомо порушують американські санкції США щодо Ірану;
- держсекретар має змінити або скасувати існуючі виключення з-під дії санкцій, а також співпрацювати з Міністром фінансів США для реалізації кампанії, спрямованої на мінімізацію експорту нафти з Ірану;
- постійний представник США в ООН зобов’язаний співпрацювати з ключовими союзниками, щоб відновити міжнародні санкції та обмеження щодо Ірану;
- генеральний прокурор США повинен вживати всіх доступних юридичних заходів для розслідування, припинення діяльності та судового переслідування фінансових і матеріально-технічних мереж, операційних суб’єктів або підставних компаній у Сполучених Штатах, які спонсоруються Іраном або іранськими терористами.