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Посол Маркарова розповіла про наслідки указу Трампа щодо відновлення тиску на Іран

Меморандум передбачає, що Іран повинен бути позбавлений, зокрема, ядерної зброї та міжконтинентальних балістичних ракет.

Посол Маркарова розповіла про наслідки указу Трампа щодо відновлення тиску на Іран
Посол України у США Оксана Маркарова
Фото: Макс Требухов

Посол України у США Оксана Маркарова розповіла про «погані новини» для осі зла, які принесе підписаний президентом США Дональдом Трампом указ про відновлення максимального тиску на Іран.

За її словами, меморандум від 4 лютого National Security Presidential Memorandum/NSPM-2 визначає, що з моменту «заснування Ісламської Республіки Іран як революційної теократії в 1979 році уряд Ірану виявляв ворожість до Штатів, їх союзників і партнерів». Посол зазначила, що відповідно до документа, Іран залишається «провідною державою-спонсором тероризму в світі та надає допомогу низці терористичних організацій».

«Меморандум передбачає, що Іран повинен бути позбавлений ядерної зброї та міжконтинентальних балістичних ракет; потрібно нейтралізувати його терористичну мережу, а також максимально протистояти розвитку Іраном ракетних програм, інших програм з розвитку асиметричних і звичайних озброєнь», - пояснила Маркарова.

Вона озвучила низку доручень, які передбачає підписаний Трампом меморандум:

  • міністр фінансів США має чинити максимальний економічний тиск на уряд Ірану, зокрема, шляхом застосування санкцій або застосування механізмів примусу до тих, хто діє всупереч існуючим санкціям; 
  • міністр фінансів США повинен підготувати та оприлюднити інструкцію для всіх пов’язаних секторів економіки, включаючи судноплавство, а також з надання послуг страхування та портових операторів, стосовно високих ризиків для суб’єктів, які свідомо порушують американські санкції США щодо Ірану;
  • держсекретар має змінити або скасувати існуючі виключення з-під дії санкцій, а також співпрацювати з Міністром фінансів США для реалізації кампанії, спрямованої на мінімізацію експорту нафти з Ірану;
  • постійний представник США в ООН зобов’язаний співпрацювати з ключовими союзниками, щоб відновити міжнародні санкції та обмеження щодо Ірану; 
  • генеральний прокурор США повинен вживати всіх доступних юридичних заходів для розслідування, припинення діяльності та судового переслідування фінансових і матеріально-технічних мереж, операційних суб’єктів або підставних компаній у Сполучених Штатах, які спонсоруються Іраном або іранськими терористами.
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