Поштова служба США заявила про відновлення поставок із Китаю

Поштовий оператор заявив, що співпрацює з митною та прикордонною службами США.

Поштова служба США (USPS) відновила прийом посилок з материкового Китаю та Гонконгу після короткотермінової паузи, викликаної скасуванням правила de minimis, яке дозволяло будь-кому відправляти пакунки вартістю менше 800 доларів до Сполучених Штатів без мит або необхідності проходження перевірок.

Про це пише ВВС.

В USPS заявили, що співпрацюють з митною та прикордонною службами США, щоб забезпечити "найменші збої" в доставці посилок.

"USPS і митна та прикордонна служба тісно співпрацюють, щоб запровадити ефективний механізм збору за новими китайськими тарифами, щоб забезпечити найменші збої в доставці посилок", – йдеться у повідомленні оператора.

Гігант доставки та кур’єрської доставки DHL заявив, що працює з клієнтами, постачальниками та іншими зацікавленими сторонами, щоб орієнтуватися в змінах та уникнути перебоїв у ланцюгах поставок і "обмежити негативний вплив на імпортерів і споживачів США".

Відповідно до звіту Конгресу США за 2023 рік, близько половини всіх посилок, які надходили до Штатів за правилом de minimis, були із Китаю.

Через великий потік посилок ускладнювалася їх перевірка на наявність можливих незаконних товарів.