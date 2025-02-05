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​Spiegel: Росія провела у Німеччині масштабну диверсійну операцію, аби погіршити рейтинг «Зелених»

Для цього зловмисники пошкодили понад 270 автівок таким чином, аби підозра впала на активістів.

​Spiegel: Росія провела у Німеччині масштабну диверсійну операцію, аби погіршити рейтинг «Зелених»
російська пропаганда
Фото: EPA/UPG

Росія провела у Німеччині масштабну російську диверсійну операцію у зв'язку з федеральними виборами – по всій країні зафіксували пошкодження понад 270 транспортних засобів, пише Spiegel.

Мета диверсій - розпалити ненависть до партії «Зелені» та її кандидата на посаду канцлера Роберта Габека під час виборчої кампанії.

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Диверсанти закрили монтажною піною вихлопні труби десятків автомобілів у Берліні, Бранденбурзі, Баварії та Баден-Вюртембергі й інших землях, а також залишили на місцях злочинів наклейки «Зелених» із фотографією Габека, щоб направити підозри на активістів.

Повідомляється, що ймовірні злочинці були спеціально завербовані росіянами через інтернет і отримали за свої злодіяння по кілька тисяч євро.

«Цей інцидент показує, що Росія веде гібридну війну проти Європи. Ми виступаємо за демократію, свободу та справедливість — цінності, які авторитарні держави, і насамперед - Росія, відкидають і проти яких борються», - заявила лідер «Зелених» Франциска Брантнер. 

За її словами РФ хоче розділити німецьке суспільство і завдати максимальної шкоди.

  • Тим часом поліція Німеччини розпочала кримінальне розслідування після того, як у південно-західному місті Карлсруе місцеве відділення ультраправої партії “Альтернатива для Німеччини” (АдН) поширили близько 30 тисяч підроблених квитків на літаки для “депортації”.
  • Дострокові вибори до Бундестагу у Німеччині відбудуться 23 лютого.
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