​Spiegel: Росія провела у Німеччині масштабну диверсійну операцію, аби погіршити рейтинг «Зелених»

Для цього зловмисники пошкодили понад 270 автівок таким чином, аби підозра впала на активістів.

Росія провела у Німеччині масштабну російську диверсійну операцію у зв'язку з федеральними виборами – по всій країні зафіксували пошкодження понад 270 транспортних засобів, пише Spiegel.

Мета диверсій - розпалити ненависть до партії «Зелені» та її кандидата на посаду канцлера Роберта Габека під час виборчої кампанії.

Диверсанти закрили монтажною піною вихлопні труби десятків автомобілів у Берліні, Бранденбурзі, Баварії та Баден-Вюртембергі й інших землях, а також залишили на місцях злочинів наклейки «Зелених» із фотографією Габека, щоб направити підозри на активістів.

Повідомляється, що ймовірні злочинці були спеціально завербовані росіянами через інтернет і отримали за свої злодіяння по кілька тисяч євро.

«Цей інцидент показує, що Росія веде гібридну війну проти Європи. Ми виступаємо за демократію, свободу та справедливість — цінності, які авторитарні держави, і насамперед - Росія, відкидають і проти яких борються», - заявила лідер «Зелених» Франциска Брантнер.

За її словами РФ хоче розділити німецьке суспільство і завдати максимальної шкоди.