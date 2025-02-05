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Саудівська Аравія відкинула план Трампа переселити палестинців зі Смуги Гази

Ріяд вимагає створення незалежної палестинської держави. 

Саудівська Аравія відкинула план Дональда Трампа переселити палестинців зі Смуги Гази, пише The Times. Міністерство закордонних справ заявило, що позиція стосовно палестинців не підлягає обговоренню.

Наслідний принц Саудівської Аравії Мухаммед бін Салман підтвердив позицію королівства "чітким і явним чином", який не допускає будь-яких інтерпретацій за жодних обставин. Дипломатичні відносини з Ізраїлем неможливі, допоки не буде створено незалежної палестинської держави зі столицею в Єрусалимі. 

"Саудівська Аравія продовжуватиме свої невпинні зусилля зі створення незалежної палестинської держави зі Східним Єрусалимом як столицею, і без цього не встановлюватиме дипломатичних відносин з Ізраїлем", — заявили в МЗС Саудівської Аравії.

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