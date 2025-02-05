Рубіо: Міжнародна допомога має відповідати національним інтересам США, це - не благодійність

"Ми не збираємося припиняти іноземну допомогу. Ми будемо мати іноземну допомогу, яка має сенс і яка працює".

Державний секретар США Марко Рубіо пояснив, що тимчасове зупинення міжнародної допомоги необхідно для перегляду програм щодо їх відповідності національним інтересам США.

Про це він заявив під час брифінгу у Коста-Ріці 4 лютого, передає "Радіо Свобода".

"Я продовжую підтримувати іноземну допомогу. Але іноземна допомога – це не благодійність. Вона існує для просування національних інтересів Сполучених Штатів. Кожен долар, який ми витрачаємо, поки я є держсекретарем і поки президент Трамп перебуває у Білому домі, буде доларом, який просуває наші національні інтереси", - наголосив Рубіо.

За його словами, програми з надання термінової гуманітарної допомоги, зокрема - постачання їжі та ліків, не підпадають під заморожування. Однак усі інші ініціативи повинні бути переглянуті.

Рубіо додав, що якщо якась організація отримує кошти від США і не знає, як податися на механізм надання винятків, то виникають "реальні запитання щодо компетенції цієї організації", або до того, "чи вони навмисно саботують це задля того, щоб висловити політичну думку".

Держсекретар США, який наразі також є виконувачем обовʼязків голови Агенції з міжнародного розвитку (USAID), звинуватив агенцію у марнотратстві, наголосивши, що "в деяких випадках 10, 12, 13%, можливо, й менше грошей із USAID доходили до одержувача, а решта йшли на накладні витрати, бюрократію".

"Ми не збираємося припиняти іноземну допомогу. Ми будемо мати іноземну допомогу, яка має сенс. Ми будемо мати іноземну допомогу, яка працює. Ми будемо мати іноземну допомогу, яка сприятиме національним інтересам. Ми будемо мати іноземну допомогу, яка принесе користь нашим надійним партнерам і нашим союзникам", – резюмував Рубіо.

Президент США Дональд Трамп розкритикував USAID, стверджуючи, що ним керують “радикальні божевільні”.

Адміністрація Трампа також звільнила двох високопосадовців служби безпеки в USAID після того, як вони спробували перешкодити представникам Департаменту ефективності уряду (DOGE), який зараз очолює техномагнат Ілон Маск, отримати доступ до закритих частин будівлі.

Раніше працівники USAID отримали робочу записку з вказівками, як досягнути цілей Трампа. Будь-якому персоналу, який ігноруватиме накази адміністрації, погрожують “дисциплінарними стягненнями”.

Перед цим Державний департамент США видав наказ про "припинення роботи" для всієї актуальної іноземної допомоги та призупинив нову допомогу на виконання розпорядження президента Трампа.

USAID – це незалежна урядова установа, заснована Конгресом США у 1961 році, в якій працює близько 10 000 співробітників по всьому світу. Це головний орган уряду США з надання міжнародної допомоги, який щорічно отримує від Конгресу десятки мільярдів доларів на фінансування програм боротьби з бідністю, охорони здоров'я, ліквідації наслідків стихійних лих, а також - програм просування демократії та захисту прав людини.

У нещодавньому звіті Дослідницької служби Конгресу США (CRS) йдеться про те, що у 2023 фінансовому році USAID розпорядилося понад 40 мільярдами доларів сукупних асигнувань на підтримку проєктів у близько 130 країнах світу. До трійки найбільших отримувачів допомоги увійшли Україна, Ефіопія та Йорданія. Афганістан також увійшов до топ-10 отримувачів фінансування USAID.