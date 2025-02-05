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Трамп запропонував назавжди переселити палестинців зі Смуги Гази

Президент США висловив таку ідею на зустрічі з Біньяміном Нетаньягу. 

Трамп запропонував назавжди переселити палестинців зі Смуги Гази
Біньямін Нетаньягу та Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Палестинське населення Гази має назавжди залишити свої домівки, які перетворилися на "майданчик для знесення", а сусідні арабські країни повинні прийняти їх. Таке бачення ситуації на Близькому Сході озвучив президент США Дональд Трамп під час зустрічі у Білому домі з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу

Як пише Reuters, раніше глава держави вже закликав Йорданію, Єгипет та інші країни надати притулок палестинцям з Гази, проте вперше висловив переконання, що переселення повинне бути постійним, а не тимчасовим. Арабські країни заперечили своє бажання брати участь у подібному плані. 

Трамп "не розуміє, як хтось може хотіти залишатися в Газі" та стверджує, що палестинцям ліпше "оселитися в красивих домівках, де вони можуть бути щасливими, ніхто в них не стрілятиме та не вбиватиме". 

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