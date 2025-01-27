BBC: за дві години на північ Смуги Гази пішки повернулися понад 200 тисяч осіб

Контрольно-пропускні пункти для автомобілів відкрилися очерез дві години після відновлення роботи пішохідних переходів.

Понад 200 тисяч переміщених осіб повернулися на північ Смуги Гази пішки протягом двох годин після відкриття пунктів пропуску у коридорі Нецарім.

Про це повідомив представник служби безпеки анклаву у коментарі інформаційному агентству AFP, пише BBC.

Контрольно-пропускні пункти для автомобілів відкрилися о 09:00 за місцевим часом через дві години після відновлення роботи пішохідних переходів. Але повідомляється про затримки транспортних засобів.

AFP також повідомляє, що керівництво Гази найняв понад 5500 людей, щоб “сприяти поверненню переміщених осіб” до міста Газа та північні райони. За оцінками, їм потрібно 135 000 наметів і караванів, щоб повернутися до зруйнованих будинків.

“Один чоловік повернувся сьогодні до міста Газа та виявив, що його будинок спалений, а його бізнес розграбували. Інша жінка виявила, що її чоловік живе у наметі”, ‒ пише BBC.

Аналіз супутникових знімків свідчить про те, що північна частина Смуги Гази найбільше постраждала від воєнних дій: у місті Газа пошкоджено або зруйновано 74% будівель.

У суботу президент США Дональд Трамп запропонував “зачистити” Газу з переселенням палестинців до Йорданії та Єгипту, але цю ідею швидко відкинули обидві країни.

Палестинці мали повернутися на північ у суботу, але їх затримав конфлікт через ізраїльську заручницю Арбель Єгуду. Сьогодні стало відомо, що палестинці почали повертатися на північ анклаву того, як Ізраїль заявив про досягнення угоди про звільнення цього тижня ХАМАСом шістьох заручників.