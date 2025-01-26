У Лівані заявили, що Ізраїль вбив 10 людей на півдні країни

ЦАХАЛ водночас каже про “попереджувальні постріли в кількох районах”.

Ізраїльські солдати вбили щонайменше 10 людей і поранили понад 80 на півдні Лівану, пише BBС з посиланням на міністерство охорони здоров'я країни.

Ізраїльські війська нібито атакували людей, які намагалися увійти в окуповані місця. Ліванська армія повідомила, що внаслідок ізраїльського вогню один з її солдатів був убитий і ще один поранений.

У ЦАХАЛ заявили, що зробили “попереджувальні постріли в кількох районах” південного Лівану, не уточнюючи, чи постраждали люди, і затримали кількох людей, які, як стверджується, становили “безпосередню загрозу”.

Видання зазначає, що ізраїльські військові залишилися в деяких частинах країни після закінчення кінцевого терміну виведення сил ЦАХАЛу та бойовиків “Хезболли” з цього району.

Сьогодні вранці тисячі жителів повернулися до міст і сіл уздовж кордону ‒ попри попередження ліванської та ізраїльської армій та ООН про те, що регіон залишається небезпечним.

Ізраїль заявив, що 60-денна угода про припинення вогню з “Хезболлою” не була повністю реалізована, і залишається незрозумілим, скільки його солдатів залишилося в Лівані або як довго вони там будуть.