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У Лівані заявили, що Ізраїль вбив 10 людей на півдні країни

ЦАХАЛ водночас каже про “попереджувальні постріли в кількох районах”.

У Лівані заявили, що Ізраїль вбив 10 людей на півдні країни
Руйнування в місті Бінт-Джбейл на півдні Лівану
Фото: EPA/UPG

Ізраїльські солдати вбили щонайменше 10 людей і поранили понад 80 на півдні Лівану, пише BBС з посиланням на міністерство охорони здоров'я країни.

Ізраїльські війська нібито атакували людей, які намагалися увійти в окуповані місця. Ліванська армія повідомила, що внаслідок ізраїльського вогню один з її солдатів був убитий і ще один поранений.

У ЦАХАЛ заявили, що зробили “попереджувальні постріли в кількох районах” південного Лівану, не уточнюючи, чи постраждали люди, і затримали кількох людей, які, як стверджується, становили “безпосередню загрозу”.

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Видання зазначає, що ізраїльські військові залишилися в деяких частинах країни після закінчення кінцевого терміну виведення сил ЦАХАЛу та бойовиків “Хезболли” з цього району.

Сьогодні вранці тисячі жителів повернулися до міст і сіл уздовж кордону ‒ попри попередження ліванської та ізраїльської армій та ООН про те, що регіон залишається небезпечним.

Ізраїль заявив, що 60-денна угода про припинення вогню з “Хезболлою” не була повністю реалізована, і залишається незрозумілим, скільки його солдатів залишилося в Лівані або як довго вони там будуть.

  • Угода укладена за посередництва США та Франції і яка поклала край 14-місячному конфлікту, передбачала виведення ізраїльських військ з південного Лівану та виведення з цього району бойовиків "Хезболли" та зброї. Водночас очікується, що тисячі ліванських солдатів розгорнуть в районі, де протягом десятиліть домінуючою силою була “Хезболла”.
  • Раніше ЗМІ повідомили, що Ізраїль за кілька днів до дедлайну попросив у США ще 30 днів, щоб вийти з південного Лівану. Ізраїль стверджує, що умови припинення вогню з “Хезболлою” не виконуються достатньо швидко і що потрібен більший прогрес. 
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