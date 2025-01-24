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ЗМІ: Ізраїль попросив у США ще 30 днів, щоб вийти з південного Лівану

Ізраїль стверджує, що ліванська армія розгортається надто повільно і ЦАХАЛ продовжує знаходити схованки зброї “Хезболли”.

ЗМІ: Ізраїль попросив у США ще 30 днів, щоб вийти з південного Лівану
Руйнування в місті Бінт-Джбейл у південному Лівані
Фото: EPA/UPG

Ізраїль попросив у США ще 30 днів, щоб вийти з південного Лівану, лише за кілька днів до кінця 60-денного “дедлайну”, передбаченого в угоді про припинення вогню з угрупованням “Хезболла”.

Про це пише Euronews з посиланням на місцеві ЗМІ.

Зазначимо, Ізраїль стверджує, що умови припинення вогню з “Хезболлою” не виконуються достатньо швидко і що потрібен більший прогрес. Тим часом бойове угруповання, яке підтримує Іран, закликало посилити тиск, щоб ізраїльські сили вивели до понеділка ‒ як зазначено в угоді.

Угода, досягнута за посередництва США та Франції, вимагає, щоб ізраїльські війська вийшли з південного Лівану, щоб “Хезболла” вивела бойовиків і зброю з цього району, а в регіоні розгорнули ліванські війська.

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За даними Міністерства охорони здоров’я Лівану, унаслідок конфлікту понад 1,2 мільйона осіб було переміщено, було вбито понад 3500 людей.

Однак Ізраїль стверджує, що ліванська армія розгортається надто повільно і ЦАХАЛ продовжує знаходити схованки зброї “Хезболли”.

Хезболла зі свого боку заявила, що відкладення виведення військ Ізраїля було б неприйнятним і “посяганням на суверенітет Лівану”.

Підтримка Лівану

Відданість підтримці Лівану підтримали великі міжнародні гравці, зокрема Верховний комісар ООН у справах біженців Філіппо Гранді.

“Ліван вступає в нову фазу надії та оптимізму”, ‒ сказав він під час візиту до країни в четвер, обговорюючи підтримку переміщених ліванських біженців.

Головний дипломат Саудівської Аравії також здійснив свою першу офіційну поїздку до Лівану за десятиліття після років напружених відносин, що викликало оптимізм щодо майбутньої співпраці між багатим на нафту королівством і спустошеною війною країною.

  • Візит міністра закордонних справ принца Фейсала бін Фархана відбувся після того, як цього місяця Ліван обрав свого першого президента за понад два роки та призначив нового прем’єр-міністра. Прихід головнокомандувача армії генерала Джозефа Ауна на посаду президента, а також дипломата та колишнього голови Міжнародного кримінального суду Навафа Салама на посаду прем’єр-міністра розглядаються як серйозні виклика “Хезболлі”.
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