Чоловік отримав 30 років за напад біля офісу Charlie Hebdo у Парижі

29-річного Захіра Махмуда визнали винним у замаху на вбивство та тероризмі під час нападу з ісламістських мотивів у вересні 2020 року.

Суд у Парижі засудив пакистанця до 30 років ув'язнення за напад з ножем у 2020 році біля колишнього офісу Charlie Hebdo, повідомляє DW.

29-річного Захіра Махмуда визнали винним у замаху на вбивство та тероризмі під час нападу з ісламістських мотивів у вересні 2020 року, унаслідок якого було поранено двох людей.

Махмуд вважав, що нападає на співробітників Charlie Hebdo в Парижі, не розуміючи, що сатиричний журнал переїхав після того, як ісламісти розстріляли 12 співробітників журналу в січні 2015 року.

Напад з ножем стався через п’ять років після пов’язаного з Аль-Каїдою нападу на паризький офіс Charlie Hebdo у січні 2015 року. Унаслідок загинули дванадцять людей, зокрема кілька найвідоміших карикатуристів Франції.

Атака ісламістів стала відповіддю на публікацію в журналі карикатур на пророка Мухаммеда. Напад у 2015 році, який спровокував глобальну дискусію щодо свободи слова та релігійної терпимості, змусив журнал переїхати.

Charlie Hebdo перепублікував свої карикатури на пророка Мухаммеда 2 вересня 2020 року, ‒ дата збіглася з початком судового процесу за різанину 2015 року.

Терорист радикалізувався у Франції після від'їзду з Пакистану

Під час нападу в 2020 році Махмуд поранив двох співробітників інформаційного агентства Premieres Lignes м'ясницьким тесаком, вважаючи що вони були працівниками Charlie Hebdo.

За словами його захисту, Махмуд, громадянин Пакистану, який нелегально в'їхав до Франції в 2019 році, був радикалізований проповідником-екстремістом, який закликав своїх послідовників «помститися за “Пророка”. Дії Махмуда нібито були викликані роз'єднаністю, яку він відчував у Франції після від'їзду з Пакистану.

“У думках він ніколи не залишав Пакистан. Він не розмовляє французькою, живе з пакистанцями, працює на пакистанців”, ‒ заявив адвокат Махмуда Альберік де Гайардон.

Ще п'ять пакистанців, деякі з яких на той момент були неповнолітніми, також постали перед судом за допомогу Махмуду та отримали строки від 3 до 12 років.