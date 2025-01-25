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Кандидат у президенти Польщі втрапив у скандал через службове житло

Кароль Навроцький збрехав щодо музейної нерухомості у Гданську.

Кандидат у президенти Польщі втрапив у скандал через службове житло
Кароль Навроцький
Фото: EPA/UPG

Опозиційний кандидат у президенти Польщі Кароль Навроцький, який критично висловлювався щодо євроатлантичної інтеграції України, був звинувачений журналістами у брехні через спробу применшити масштаби користування службовим житлом.

Як пише "Європейська правда", польські ЗМІ з'ясували, що у період з 2017 до 2021 року Навроцький близько 200 днів безкоштовно жив у квартирах класу "люкс", які належать Музею Другої світової війни у Гданську - хоча мав власне житло буквально у 5 кілометрах звідти.

Сам політик запевняв, що ця інформація сильно перебільшена, а квартирами він користувався лише двічі по 10 днів на період ковідної ізоляції для ділових зустрічей. 

Проте у музеї його версію не підтвердили: там заявили, що лише у 2020 році він як тодішній директор проживав у розкішних апартаментах мінімум 50 днів. А використання житла для заходів викликало у керівництва подив - для цього є конференц-зала та кабінет. 

Керівна партія "Громадянська коаліція" у п'ятницю подала до прокуратури заяву з проханням надати правову оцінку діям Навроцького у Гданську.

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