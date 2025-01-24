ЗМІ: ХАМАС оприлюднив імена заручників, яких планує звільнити завтра

ХАМАС оприлюднив імена ще чотирьох ізраїльських заручниць, яких планують звільнити 25 січня.
Про це пише The Times of Israel.
Відомо, що четверо заручниць були в ув'язненні ХАМАСу 477 днів.
Ізраїльські офіційні особи попросили ЗМІ не публікувати імена, доки сім’ї заручників не будуть повідомлені.
Наразі залишилося сім заручниць із 33, імена яких внесли до початкового списку на звільнення з полону на першому етапі угоди про припинення вогню.
Це цивільні Арбель Єхуд, 29 років, і Ширі Сільберман Бібас, 33 роки; і солдати Лірі Албаг, 19 років, Каріна Ар'єв, 20 років, Агам Бергер, 21 рік, Даніель Гілбоа, 20 років, і Наама Леві, 20 років.
- 19 січня ХАМАС передав Ізраїлю перших трьох заручників, жінок. 31-річну Штайнбрехер та 28-річну Дамарі викрали з Кфар-Аза, а 24-річну Гонен ‒ з музичного фестивалю Nova 7 жовтня 2023 року.