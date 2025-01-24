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​Комісія парламенту Вірменії схвалила проєкт закону щодо вступу країни у ЄС

Документ розглянуть на сесії 11-14 лютого.

​Комісія парламенту Вірменії схвалила проєкт закону щодо вступу країни у ЄС
прапор Вірменії
Фото: old.iravunk.com

Постійна комісія з питань європейської інтеграції Національних зборів Вірменії дала позитивний висновок щодо проєкту закону «Про початок процесу вступу Республіки Вірменія до Європейського Союзу», передає «Арменпрес».

Питання включать до порядку денного парламенту на сесії, яка пройде 11-14 лютого.

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Головний доповідач проєкту, уповноважений представник ініціативної групи Артак Зейналян відзначив, що при цьому Вірменія не може одночасно вступити до Євразійського економічного союзу та Європейського Союзу, оскільки це несумісні структури.

Голова постійної комісії з питань європейської інтеграції Арман Єгоян наголосив, що Конституція республіки передбачає, що країна може стати членом будь-якого наднаціонального об'єднання лише шляхом референдуму. 

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