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Bloomberg: Європа очікує, що США нададуть миротворчі сили для Україні

Однак, детально говорити про те, як вони виглядатимуть, ще зарано.

Європейські чиновники домагаються від нової адміністрації президента США Дональда Трампа зобов'язань щодо участі в гарантіях безпеки для України, зокрема - у форматі миротворчих військ.

Про це повідомляє Bloomberg.

За словами джерел видання, союзники загалом згодні з президентом України Володимиром Зеленським у тому, що США доведеться надати війська для будь-яких майбутніх миротворчих сил у країні, щоб зробити ці зусилля такими, що заслуговують на довіру. 

"Європейські союзники Києва заявили, що США можуть бути залучені до цієї ідеї, попри початкову стриманість Трампа. Однак вони наголосили, що поки ще занадто рано обговорювати в деталях, який вигляд матимуть майбутні миротворчі сили в Україні", - йдеться в статті.

Представник європейського уряду також зазначив, що якщо європейські союзники будуть змушені відправляти війська самостійно, це може спричинити розкол у НАТО, оскільки це "означатиме фактичний кінець трансатлантичної співпраці в межах Альянсу".

Водночас наголошується, що команда Трампа продемонструвала готовність США зосередитися на наданні гарантій безпеки Україні. Однак, в обмін на ці зобов'язання Трамп може очікувати, що Європа візьме на себе більшу частку тягаря щодо забезпечення будь-якої потенційної угоди. 

"Європейці розуміють, що США очікують від них надання основної частини військ, за словами того самого дипломата, оскільки Трамп вважає війну в Україні європейською справою", - пише Bloomberg.

Видання зазначає, що європейські союзники України останнім часом стали з обережним оптимізмом ставитися до того, що Трамп не змусить Київ передчасно розпочати мирні переговори з Росією, і цього тижня Трамп пригрозив Москві фінансовими санкціями, якщо Путін відмовиться припинити бойові дії найближчим часом.

  • Український президент неодноразово наголошував, що готовий до дипломатичного завершення війни, але насамперед Україні потрібні дієві гарантії безпеки, які стримають Росію від повторного нападу. Найдієвішою гарантією він вважає вступ до НАТО, але готовий розглянути різні варіанти, зокрема розміщення іноземних миротворців, на той час, поки вступу не відбулося. 
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