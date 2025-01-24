Трамп на форумі в Давосі сказав Канаді, що вона "завжди може стати штатом"

У зверненні до учасників ВЕФ американський президент знову говорив про тарифи на імпорт, які він планує впровадити.

Американський президент Дональд Трамп звернувся до учасників Всесвітнього економічного форуму в Давосі. У промові він говорив про підвищення мит на імпорт товарів з деяких країн, а також звернувся до Канади, сказавши, що вона "завжди може стати штатом", пише BBC.

Звертаючись до лідерів інших країн, Трамп сказав: "Виготовляйте ваші продукти в Америці або платіть тарифи". Президент додав, що Канаду тарифом не обкладатимуть, якщо вона "стане штатом".

"Ви завжди можете стати штатом, а якщо ви штат, в нас не буде дефіциту. Ми не будемо тарифікувати вас", – адресував він Канаді.

Американський президент не оминув і тему війни, сказавши, що "Україна готова укласти угоду".

Стосовно Китаю Трамп сказав, що в нього по-справжньому хороші відносини з його лідером Сі Цзіньпіном, і що все, чого хочуть США – це чесності.

Говорив про Китай Дональд Трамп і в інтерв'ю Fox News. Зокрема, сказав, що "Китай отримує багато коштів з Америки, які він використовує для військової розбудови". Тому, на його думку, Китай слід обкласти тарифами.

"У нас є одна велика сила над Китаєм, і це тарифи, і вони їх не хочуть.

"І я б волів їх не використовувати. Однак це величезна влада над Китаєм", – сказав президент Сполучених Штатів.