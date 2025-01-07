"51 штат": Трамп пропонує "об’єднати" США та Канаду після відставки Трюдо

Обраний президент США Дональд Трамп запропонував "об'єднати" Сполучених Штатів Америки і Канаду після того, як прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо оголосив про свою відставку.
Про це пише видання The Hiil.
"Якби Канада об'єдналася зі США, не було б жодних тарифів, податки знизилися б, і вони були б повністю захищені від загрози російських і китайських кораблів, які постійно їх оточують", - заявив Трамп.
"Яка б це була велика нація разом!", - додав він.
Раніше Трамп говорив, що Канада могла би стати "51-м штатом Америки".
"Багато людей у Канаді обожнюють бути 51-м штатом... Сполучені Штати більше не можуть потерпати від величезного торговельного дефіциту та субсидій, які потрібні Канаді, щоб утриматися на плаву. Джастін Трюдо знав це і подав у відставку", - зазначив Трамп.
- 6 січня прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо оголосив про свою відставку з посади лідера правлячої Ліберальної партії. Він також повідомив, що до 24 березня буде призупинена робота парламенту Канади.
- Торік у грудні один із колишніх ключових союзників Трюдо Джагміт Сінгх заявив, що ініціює у січні висловлення вотуму недовіри уряду. Глава НДП також сказав, що балотуватиметься на посаду прем’єр-міністра на наступних виборах.
- Ліберальна партія Трюдо, як відомо, не має більшості в Палаті представників, і досі вона покладалася на голоси партії Сінгха, щоб ухвалювати закони та підтримувати уряд. Сінгх і Трюдо мали формальну угоду про співпрацю, але лідер НДП вийшов з угоди у вересні минулого року.