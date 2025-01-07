"51 штат": Трамп пропонує "об’єднати" США та Канаду після відставки Трюдо

"Не було б жодних тарифів, податки знизилися б, і вони були би повністю захищені від загрози російських і китайських кораблів".

Обраний президент США Дональд Трамп запропонував "об'єднати" Сполучених Штатів Америки і Канаду після того, як прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо оголосив про свою відставку.

Про це пише видання The Hiil.

"Якби Канада об'єдналася зі США, не було б жодних тарифів, податки знизилися б, і вони були б повністю захищені від загрози російських і китайських кораблів, які постійно їх оточують", - заявив Трамп.

"Яка б це була велика нація разом!", - додав він.

Раніше Трамп говорив, що Канада могла би стати "51-м штатом Америки".

"Багато людей у Канаді обожнюють бути 51-м штатом... Сполучені Штати більше не можуть потерпати від величезного торговельного дефіциту та субсидій, які потрібні Канаді, щоб утриматися на плаву. Джастін Трюдо знав це і подав у відставку", - зазначив Трамп.