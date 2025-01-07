Трамп заявив, що скасує указ Байдена про заборону розробки шельфів - хоча не матиме на це права

Відносно спокійний перехідний період в американський політиці у понеділок було порушено указом чинного президента Джо Байдена про заборону видобутку нафти та газу у більшості прибережних зон США. Дії демократа одразу ж викликали шквал критики з боку табору Дональда Трампа.

Як пише Fox News, республіканець в етері назвав рішення свого опонента "сміховинним та безглуздим", "марнотратним шахрайством" та "зеленою аферою". Трамп поскаржився, що адміністрація Байдена ускладнює для нього життя на початку нової каденції і пообіцяв одразу ж скасувати резонансний указ щодо шельфів.

Проте зробити це не вдасться, принаймні точно не з Овального кабінету: Байден скористався законом 1953 року, який дозволяє президенту запроваджувати мораторій на видобуток нафти та газу безстроково і без права змінювати це рішення будь-кому з майбутніх глав держави.

У 2019 році судова система США підтвердила, що новий президент не може скасувати екологічний указ попереднього. Тож Трампу знадобиться підтримка Конгресу, де, попри більшість республіканців в обох палатах, не всі з них можуть висловити за плани політика щодо нарощування нафтогазової галузі.

Речниця Трампа Керолайн Лівітт назвала указ Байдена "політичною помстою громадянам, які на виборах дали Дональду Трампу мандат на збільшення видобутку та зниження цін на газ".