Британський прем'єр звинуватив Ілона Маска в поширенні брехні

Британський прем'єр-міністр Кір Стармер звинуватив американського мільярдера, власника соцмережі X (Twitter) Ілона Маска у поширенні брехні та місінформації (несвідоме поширення помилкових, неточних та перекручених фактів). Про це пише The Times.

На запитання про ставлення до слів Маска про британську міністерку внутрішніх справ Стармер сказав, що "ті, хто поширюють брехні та дезінформацію так далеко та широко, як можливо, не цікавляться жертвами, вони цікавляться самими собою, ті, хто вболівають за Томмі Робінсона, не зацікавлені в правосудді, вони підтримують людину, яка потрапила до в'язниці за те, що ледь не знищила груповий позов". Томмі Робінсон – це британсбкий ультраправий активіст, засуджений в жовтні 2024 за наклеп проти сирійського біженця.

"Такі люди отримують певний вид гострих відчуттів від вуличного насильства, яке просувають такі люди, як Томмі Робінзон. Ті, хто атакують Джесс Філіпс, яку я з гордість називаю колегою і другом, не захищають жертв", – сказав прем'єр-міністр.

Цей коментар пролунав після звинувачення на його адресу від Ілона Маска. Американець сказав, що Стармер на посаді керівника Королівської прокуратури не зміг притягнути до відповідальності банди ґвалтівників. Маск закликав ув'язнити британську міністерку внутрішніх справ Джесс Філіпс після того, як вона відмовилася відкрити публічне розслідування.

Про банди, які переслідувати та ґвалтували дівчат на півночі Британії у 2011 році повідомила газета Times. Наступні повідомлення Times про небажання органів захисту дітей боротися з правопорушеннями в Ротерхемі привели до запиту громадськості. У 2014 році звіт показав, що щонайменше 1400 неповнолітніх стали жертвами хижаків, які "майже всі" були пакистанського походження.

Не залишив Маск без відповіді і свіже звинувачення у брехні. Коментуючи слова Стармера, він сказав, що той нібито "був глибоко причетним до масових зґвалтувань в обмін на голоси. Ось що покаже розслідування". Керівник Tesla коментував інше відео, де прем’єр-міністра запитали, чи не уникає він проведення повного публічного розслідування скандалу, оскільки це "може виявити недоліки" його перебування на посаді голови Королівської прокуратури.