​​Президент Азербайджану вимагає від Росії покарати винних у збитті літака AZAL

"Провина за те, що азербайджанські громадяни загинули в цій катастрофі, лежить на представниках Російської Федерації".

Президент Азербайджану Ільхам Алієв наголосив, що за загибель азербайджанських громадян унаслідок катастрофи пасажирського літака Azerbaijan Airlines відповідальні представники Росії, та закликав покарати винних.

Про це він заявив під час зустрічі з членами родин екіпажу, який загинув в авіатрощі, та бортпровідниками, які вижили, повідомляє АЗЕРТАДЖ.

"Можу з упевненістю сказати, що провина за те, що азербайджанські громадяни загинули в цій катастрофі, лежить на представниках Російської Федерації. І ми вимагаємо справедливості, ми вимагаємо покарання винних, ми вимагаємо повної прозорості та людської поведінки", – сказав Алієв.

Він зазначив, що нині відбувається процес розшифрування "чорних скриньок" літака, і найближчим часом стане відомий попередній результат розслідування авіакатастрофи.

"І це, звичайно, буде важливим моментом у справі повного розслідування цієї трагедії і покарання винних у ній", – наголосив Алієв.

Що відомо про катастрофу літака AZAL