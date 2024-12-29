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Путін вдруге за два дні подзвонив Алієву через катастрофу літака AZAL

Подробиці розмови не наводяться.

Путін вдруге за два дні подзвонив Алієву через катастрофу літака AZAL
Фото: EPA/UPG

Президент Росії Владімір Путін вдруге за два дні зателефонував президенту Азербайджану Ільхаму Алієву, через збиття пасажирського літака 25 грудня.

Про це повідомила пресслужба президента Азербайджану. 

"Під час телефонної розмови глави держав продовжили обговорення питань, пов'язаних із катастрофою пасажирського літака Закритого акціонерного товариства "Азербайджан Хава Йоллари"", - йдеться в повідомленні.

Авіакатастрофа літака AZAL 

  • Вранці 25 грудня в Казахстані поблизу Актау впав пасажирський літак компанії Azerbaijan Airlines, який прямував із Баку до російського Грозного. На борту знаходилися 67 осіб і 5 членів екіпажу. В результаті авіакатастрофи загинули 38 людей.
  • За даними попереднього розслідування, пасажирський літак Embraer 190 "Азербайджанських авіаліній", який розбився під Актау, пошкодила російська ракета.
  • Згодом в українському ЦПД також заявили, що це росіяни пошкодили літак із зенітного ракетного комплексу. А замість того, щоб дозволити посадку в Грозному і врятувати життя людей, росіяни відправили борт до Казахстану.
  • Про те, що імовірно літак "Азербайжанських авіаліній" збила російська ППО також заявив радник Білого дому з комунікацій у сфері національної безпеки Джон Кірбі.
  • У парламенті Азербайджану звинуватили Росію у збитті літака. Зокрема депутат Азербайджану Расім Мусабеков в інтерв'ю виданню Turan заявив, що РФ має попросити вибачення за атаку на пасажирський літак і виплатити компенсації за загибель людей та постраждалим.
  • Президент Алієв заявив, що Баку вимагає від Москви “визнання провини, покарання винних і виплати компенсацій”. 
  • 28 грудня Путін вибачився перед Алієвим за "трагічний інцидент" із літаком, роте не визнав провини Росії. У Москві зізнались, що коли літак зазнав ушкодження, російська ППО працювала по українських безпілотниках, однак напряму не визнала, що літак був ушкоджений засобами протиповітряної оборони. Спочатку ж росіяни намагалися винуватити в катастрофі птахів, а також - шукали так званий "український слід".
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