Путін вдруге за два дні подзвонив Алієву через катастрофу літака AZAL

Подробиці розмови не наводяться.

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Президент Росії Владімір Путін вдруге за два дні зателефонував президенту Азербайджану Ільхаму Алієву, через збиття пасажирського літака 25 грудня.

Про це повідомила пресслужба президента Азербайджану.

"Під час телефонної розмови глави держав продовжили обговорення питань, пов'язаних із катастрофою пасажирського літака Закритого акціонерного товариства "Азербайджан Хава Йоллари"", - йдеться в повідомленні.

Авіакатастрофа літака AZAL

Вранці 25 грудня в Казахстані поблизу Актау впав пасажирський літак компанії Azerbaijan Airlines, який прямував із Баку до російського Грозного. На борту знаходилися 67 осіб і 5 членів екіпажу. В результаті авіакатастрофи загинули 38 людей.

За даними попереднього розслідування, пасажирський літак Embraer 190 "Азербайджанських авіаліній", який розбився під Актау, пошкодила російська ракета.

Згодом в українському ЦПД також заявили, що це росіяни пошкодили літак із зенітного ракетного комплексу. А замість того, щоб дозволити посадку в Грозному і врятувати життя людей, росіяни відправили борт до Казахстану.