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Reuters: США вперше застосували в Ізраїлю систему THAAD для знищення ракети з Ємену

Успішність застосування цього комплексу ПРО перебуває на стадії оцінки.

Reuters: США вперше застосували в Ізраїлю систему THAAD для знищення ракети з Ємену

США вперше застосували в Ізраїлі передову систему протиракетної оборони THAAD для перехоплення балістичної ракети єменських хуситів.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на власні джерела.

За інформацією анонімного джерела, застосування системи Terminal High Altitude Area Defense (THAAD), відбулося 26 грудня і було спрямоване на перехоплення балістичної ракети з Ємену. 

"Передова американська військова протиракетна система була використана в Ізраїлі для спроби перехоплення ракети вперше після того, як президент Джо Байден розмістив цю систему в Ізраїлі в жовтні", — пише агентство.

Успішність застосування цього комплексу ПРО, який дозволяє виконувати заатмосферне перехоплення балістичних цілей, перебуває на стадії оцінки.

Пентагон не одразу прокоментував подію.

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