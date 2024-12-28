Мелоні вимагає звільнити італійську журналістку, затриману в Ірані

Прем'єр-міністр Джорджія Мелоні заявила, що хоче повернути репортера Сесілію Сала "додому якомога швидше", передає dpa.

29-річна дівчина, яка працює в щоденній газеті Il Foglio і веде подкаст, була затримана поліцією в Тегерані 19 грудня. Вона мала вилетіти назад до Італії наступного дня.

У чому саме її звинувачують, поки невідомо. Верховний представник ЄС із закордонних справ Антоніо Таяні попросив бути стриманими у звітах про цю справу.

Сала вважається експертом з Ірану і кілька разів відвідувала цю країну. Вона найбільш відома в Італії своїм подкастом, і на неї підписалися понад 400 000 людей в Instagram.

За словами італійських чиновників, вона мала журналістську візу для роботи в Ірані під час свого поточного перебування.

За даними міністерства закордонних справ Італії, Сала змогла зробити лише один телефонний дзвінок своїй матері та ще один своєму партнеру, який також є журналістом.

У розмові зі своїм партнером вона нібито запевнила його, що з нею все гаразд. Проте є сумніви, чи змогла вона говорити відкрито.

У п'ятницю посол Італії в Ірані зміг відвідати її у в'язниці Евін. Там ув'язнюють дисидентів, а ще одного італійського журналіста тримали там і випустили лише після 45 днів ув'язнення у 2022 році.