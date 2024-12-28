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У Румунії визначилися з датою повторних виборів президента, – ЗМІ

Перший тур має відбутися в березні.

У Румунії визначилися з датою повторних виборів президента, – ЗМІ
Крін Антонеску, кандидат від проєвропейської коаліції
Фото: Wikimedia

Румунський телеканал Digi 24 із посиланням на джерела повідомляє, що правляча коаліція в країні визначилася з датою повторних виборів президента, передає РБК-Україна. 

Телеканал з посиланням на джерела повідомляє, що сьогодні коаліція визначилася з датами. Перший тур має відбутися 23 березня, другий – 6 квітня 2025 року.

Тим часом проєвропейська коаліція Соціал-демократичної партії чинного прем'єра Марчела Чолаку, Національної ліберальної партії та етнічної угорської партії UDMR уже заявила про підтримку Кріна Антонеску як єдиного кандидата.

Серед інших у перегонах візьмуть участь Єлена Ласконі з Союзу порятунку Румунії, а також незалежні кандидати Келін Георгеску, Нікушор Дан і Даніель Фунеріу.

Президентські вибори будуть повторені після того, як Конституційний суд Румунії ухвалив рішення скасувати перший тур, який відбувся наприкінці листопада.

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