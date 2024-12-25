​У румунській частині Карпат знайшли трьох українців

Гірська рятувальна служба Румунії знайшла живими в Карпатах трьох українців, яких розшукували з попередньої доби, коли вони вийшли на зв'язок і попросили про допомогу.

Про це повідомляє Digi24.

Один із українців отримав кілька травм через падіння каміння, двоє інших мають "легку гіпотермію".

Вчора рятувальники не змогли знайти українців, але сьогодні розширили район пошуків і сподівалися задіяти пошуковий вертоліт. Втім, через погодні умови зробити це не вдалось. Сьогодні чоловіків знайшли у небезпечній ущелині живими.

“Влада продовжуватиме вживати юридичних заходів, щоб ці громадяни отримали право залишитися в Румунії”, - сказав Сабін Корную, глава гірської рятувальної служби Румунії.