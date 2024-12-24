У ​Мінстерстві єдності заявили, що 50% чоловіків готові повернутися в Україну з-за кордону і назвали умову

Віцепрем’єр-міністр та міністр національної єдності України Олексій Чернишов вважає, що половина чоловіків призовного віку, які виїхали за кордон, готові повернутися навіть до завершення війни, але - за умови вирішення питання з бронюванням.

Про це він заявив на засіданні комітету Верховної Ради з прав людини.

"Населення України з моменту здобуття Незалежності складало 52 млн і відповідно територія краіни була - більше ніж 603 тисячі квадратних кілометрів. За 10 років, у 2001 році, населення було 48,5 млн людей... Але певні економічні катаклізми спонукали людей розпочати процес міграції... Перед початком агресії РФ 2014 року нас уже було 45 млн людей. І вже як результат вторгнення АТО в 2015 році населення України складало вже 42,8 млн людей з територією близько 560 тисяч кв. км. Перед початком - 41 млн людей. І остання цифра в цьому розділі - 2024 рік за різними даними... - 32 млн людей з під 492 тисяч км кв.", - зазначив Чернишов.

Він наголосив, що така тенденція не влаштовує. Війна є основним фактором зменшення кількості населення, однак не єдиним.

За словами Чернишова, кількість людей, які виїхали за кордон, а також представників діаспори, наразі може дорівнювати поточній кількості населення України.

"Ми маємо системно заохочувати повертатися додому, а також підтримувати тих, хто залишається за кордоном, щоб вони відчували, що можуть повернутися додому", - сказав він.

"50% чоловіків призовного віку готові повернутися в Україну вже сьогодні, не чекаючи закінчення війни, якщо буде розв'язано питання з бронюванням. Не війна сьогодні є тим фактором, який зупиняє чоловіків повертатися. Безумовно, вони залякані питанням можливої мобілізації. Погано це чи добре, цьому нам давати оцінку пізніше, це так – як воно є", – додав Чернишов.

У зв’язку з цим, за словами Чернишова, у майбутніх "Хабах єдності" за кордоном планується надавати послуги з працевлаштування в Україні, а також - допомагати у питаннях мобілізації та оформленні військово-облікових документів.

Міністерство національної єдності