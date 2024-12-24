Forbes: агробізнесмен Сергій Тарасов найняв лобістів, щоб вони розповідали у США про корупцію в Україні

Тим часом в Україні Сергію Тарасову, який є батьком чинного нардепа від “Слуги народу” Олега Тарасова, інкримінують шахрайство, привласнення майна, відмивання доходів та незаконне поводження зі зброєю.

Власник I&U Group Сергій Тарасов понад рік перебуває у розшуку в Україні, а тепер найняв лобістів у США, щоб вони розповідали американському істеблішменту про корупцію і свавілля можновладців в Україні, повідомляє видання “Forbes Україна”.

Видання зазначає, що найняті ним лобісти мають доносити у США занепокоєння Тарасова корупцією в українському уряді та здирництвом в Україні, свідчать дані звіту лобістів перед Мінʼюстом США. При цьому син Тарасова Олег Тарасов є чинним народним депутатом від фракції «Слуга народу».

Сергій Тарасов 19 листопада 2024-го підписав угоду з американською компанією Patriot Strategies, йдеться в лобістському звіті від 27 листопада у базі даних FARA.

Контракт діє два місяці – до 19 січня 2025-го. Ціна послуг – $54 000 за два місяці.

Patriot Strategies мають письмово, електронно та вербально комунікувати з офіційними особами США, лідерами приватного сектору та медіа, йдеться у звіті. Все – для «привернення уваги до занепокоєння пана Тарасова щодо фінансових операцій в Україні, а також потенційних проблем корупції», йдеться у звіті.

Зокрема, лобісти розповсюджуватимуть інформаційні матеріали, які повʼязані із «занепокоєнням Тарасова щодо корупції в українському уряді та здирництва з українських приватних корпорацій». Серед завдань у списку є й організація зустрічей з американськими високопосадовцями з обох партій та сприяння появі статей у великих медіа.

У переліку можливих активностей лобісти вказують шість напрямків:

комунікувати з представниками Білого дому, Конгресу США, членами Комітету в закордонних справах;

сприяти досягненню «домовленостей клієнта та інших сторін, пов’язаних з українськими питаннями»;

організовувати зустрічі з високопосадовцями обох партій для обговорення проблем українського приватного сектору;

сприяти появі публікацій у медіа, в яких «обговорюється розвʼязання проблем, що існують в українському приватному секторі»;

консультувати клієнта щодо найкращих практик, методів і стратегій взаємодії з представниками США;

координувати спеціальні заходи, «пов’язані з поточними питаннями».

Forbes Ukraine попросив гендиректора I&U Миколу Акімова передати Тарасову питання з проханням розкрити деталі щодо свого занепокоєння, планів дій та цілей у США. Наступного дня той відповів, що компанія поки це не коментує.

Patriot Strategies позиціонує себе як фірма з управління звʼязками з громадськістю. Має головний офіс на Пенсильванія-авеню у Вашингтоні, представництва в шести великих містах США, а також Лондоні, Парижі, Брюсселі та Гонконгу.

У 2021–2023 роках серед клієнтів Patriot Strategies були три техаські міста, агенція економічного розвитку Matagorda County у Техасі, посольство Перу, компанія з очищення та опріснення води Sustainable H2O Technologies, домініканська асоціація вільних зон Adozona, за даними Open Secrets та реєстру FARA.

Forbes зазначає, що I&U Group належить близько 50 000 га землі в Кіровоградській області. Фокус агрокомпанії – цукор. Щорічно виробляє близько 30 000 т, але в цьому сезоні через спеку виробництво знизилось на третину – до 20 000 т.

До групи входять 85 компаній, зокрема «Капітанівський цукровий завод» (ТОВ «Новомиргородський цукор») із потужністю виробництва 30 000–35 000 т на рік.

Група не публікує консолідовані дані, не має сайту, а її остання публікація у Facebook датована березнем 2023-го. Найбільший виторг серед компаній групи має ТОВ «Новомиргородський цукор» – 927 млн грн у 2023 році, за даними YouControl. На другому місці приватне підприємство «Ай енд ю груп агро» з виторгом у 572 млн грн у 2023-му.

Генеральний директор I&U Group Микола Акімов відмовився від коментарів, не надав уточнень щодо виторгу компанії та не актуалізував дані земельного банку. Причина відмови – на компанію і її власника Сергія Тарасова відбувається тиск. Акімов не уточнив, хто саме і як тисне.

Правоохоронці вважають представників I&U Group причетними до незаконного привласнення державних с/г земель за змовою з чиновниками «Держгеокадастру», йдеться в судовій справі.

“Досудовим розслідуванням встановлено, що в 2015–2021 роках зазначені особи отримали від імені підставних осіб не менше 7600 довіреностей на право безоплатного отримання та подальшого продажу земельних ділянок із цільовим призначенням для ведення ОСГ”, – йдеться в ухвалі суду від 14 грудня 2023-го.

Власник I&U Group Сергій Тарасов перебуває в розшуку СБУ з 10 січня 2024 року. Йому інкримінують порушення чотирьох статей ККУ, серед яких шахрайство, привласнення майна, відмивання доходів та незаконне поводження зі зброєю.